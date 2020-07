Le Mexique devient le 4e pays le plus touché par le Covid-19, devant l'Italie

Des centaines de Mexicains font la queue après la réouverture des commerces à Mexico, le 6 juillet 2020, alors que l'épidémie de Covid-19 continue de ravager le pays. © REUTERS/Henry Romero

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 min

Avec 299 750 cas de contamination et plus de 35 000 décès, le Mexique est devenu dimanche le quatrième pays comptant le plus de morts du Covid-19, devant l'Italie. L'OMS avertit de la progression continue du virus qui a affecté plus de 13 millions de personnes dans le monde et en a tué plus de 565 000 en sept mois.