14-Juillet : Emmanuel Macron en interview pour fixer son cap pour la France

Dans l'ombre du Covid-19, ce 14-Juillet sera inédit pour Emmanuel Macron. Le président français répondra aux questions de deux journalistes mardi à 13 h 10, alors que le pays attend des réponses sur beaucoup de dossiers. Il devrait présenter un plan de relance majeur, avec de probables annonces pour les jeunes, l'environnement et contre les discriminations.

En 2017, lors de son premier 14-Juillet en tant que président de la République, Emmanuel Macron s'était contenté de quelques mots à la tribune. Cette année, dans un contexte de crise sans précédent, le président français renoue avec une vieille tradition française : l'interview en direct depuis l'Élysée. Le chef de l'État s'expliquera à partir de 13 h 10, pendant 45 minutes, sur son programme à venir en répondant aux questions de deux journalistes pour TF1, France 2 et France Inter.

Une occasion de fixer un cap pour les deux années qui restent. Car le président vise déjà la suite : sa candidature à la présidentielle de 2022. Pour cela, il va devoir regagner la confiance des Français et rassurer face à une triple crise : sanitaire, qui débouche sur une crise économique et sociale. Selon l'Insee, la France va plonger dans une récession de 9 % en 2020, du jamais-vu depuis 1948.

Outre son plan de défense en cas de rebond de l'épidémie – faudra-t-il rendre le masque obligatoire ? – le président devrait donc surtout préciser le plan de relance économique et de soutien à l'emploi prévu pour la rentrée, dont des annonces sectorielles, allant des aides à l'embauche des jeunes aux mesures pour l'environnement annoncées devant la Convention citoyenne pour le climat.

La relance économique au centre de toutes les attentions

Après des mois de crise, le chef de l'État sait qu'il va devoir convaincre. Il s'est donc mis au vert dans la résidence présidentielle de la Lanterne, à Versailles, dans les Yvelines, pour se préparer aux questions des deux journalistes, Léa Salamé et Gilles Bouleau. Il aborde l'exercice avec un tout nouvel atout dans son jeu : la signature, lundi 13 juillet, d'un accord historique de 8 milliards d'euros en faveur de l'hôpital, dont 183 euros d'augmentation pour le personnel paramédical. Ce "Ségur de la santé" est le fruit de huit semaines d'intenses négociations entre les syndicats et le gouvernement. "Je m'y étais engagé, nous venons de le faire", a tweeté le chef de l'État.

Je m'y étais engagé, nous venons de le faire. Les carrières et salaires de nos personnels soignants qui ont tant donné pendant la crise sont revalorisés : https://t.co/qFvQWdQDhg — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 13, 2020

Le plan de relance en cours de préparation fera l'objet de toutes les attentions. Quelques éléments ont déjà filtré. La priorité, a souligné dimanche le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, sera l'aide à l'emploi des jeunes. Plusieurs milliards devraient aussi être dévolus à la rénovation thermique des bâtiments, qui combine économie et environnement. Et pour inciter les entreprises à relocaliser, les impôts sur la production pourraient être réduits, avec compensation pour les régions qui les perçoivent.

Autre sujet délicat, la réforme des retraites, que le chef de l'État veut remettre en route malgré l'opposition des syndicats et du patronat. Les mêmes interrogations se posent pour la réforme de l'assurance-chômage, qui durcira les conditions d'allocations, et qu'Emmanuel Macron veut relancer.

La délicate affaire Darmanin

L’autre sujet sur lequel le président devra faire preuve de finesse, c’est la question des femmes. Alors qu'il avait fait de l'égalité femmes-hommes la "grande cause" du quinquennat, Emmanuel Macron devra aussi surement répondre aux critiques contre les nominations de Gérald Darmanin à l'Intérieur et d'Éric Dupond-Moretti à la Justice, l'un visé par une plainte pour viol, l'autre pour avoir déclaré que des femmes regrettent de ne plus être sifflées. Des associations féministes dénoncent un scandale et plusieurs manifestations ont été organisées en France depuis leur nomination.

En attendant de croiser le fer avec les journalistes, Emmanuel Macron a pu travailler son positionnement de rassembleur, en s'adressant aux militaires au ministère des Armées, le 13 juillet, depuis l'hôtel de Brienne, à Paris. Il a salué "l'élan et le dynamisme" des soldats engagés dans la gestion de crise sanitaire et souligné : "Il nous faut rester vigilants, mais la vie a repris son cours". Une normalité qui reste très fragile et qu'une seconde vague de Covid-19 pourrait remettre en cause à tout moment. De quoi fragiliser aussi les 600 jours à venir.

