Espagne: le Real Madrid à un match du titre, le Barça en embuscade

Publicité Lire la suite

Madrid (AFP)

En cas de victoire contre Villarreal jeudi (19h00 GMT), le Real Madrid sera sacré champion d'Espagne pour la 34e fois de son histoire peu importe le résultat du FC Barcelone, qui reçoit au même moment Osasuna pour la 37e et avant-dernière journée de Liga.

Le Real sacré dès jeudi ? Si les hommes de Zinédine Zidane, leaders avec quatre points d'avance sur le Barça, accrochent un résultat identique ou meilleur que le rival catalan ce jeudi, ils délogeront Barcelone de son trône de champion d'Espagne, qu'il occupe depuis 2018.

Les Catalans espèrent un faux-pas de la "Maison blanche" pour repasser devant : contre Villarreal, 5e avec 57 points et candidat à la Ligue Europa, le défi sera plus relevé pour les joueurs de la capitale que pour les coéquipiers de Lionel Messi contre Osasuna, 11e, qui n'a plus rien à jouer.

Un seul match a été avancé à 16h30 GMT jeudi : celui entre Eibar et Valladolid, seule rencontre où aucune des deux formations n'a encore quelque chose à jouer. Hormis ce match avancé, une équipe au moins jouera son sort lors de chaque rencontre de ce crucial multiplex de la 37e et avant-dernière journée de Liga.

Même si on connaît déjà les quatre qualifiées pour la Ligue des champions, il faudra surveiller les rencontres entre Getafe et l'Atlético Madrid, entre la Real Sociedad et le Séville FC, et entre l'Athletic Bilbao et Leganés, qui seront décisives dans la course à la Ligue Europa.

Idem pour les matches d'Alavés, du Celta Vigo, de Leganés et de Majorque, tous à la lutte pour le maintien, alors que l'Espanyol est d'ores et déjà condamné.

Programme de la 37e et avant-dernière journée du championnat d'Espagne (heures GMT) :

Jeudi

(16h30) Eibar - Valladolid

(19h00) Athletic Bilbao - Leganés

FC Barcelone - Osasuna

Betis Séville - Alavés

Celta Vigo - Levante

Getafe - Atlético Madrid

Majorque - Grenade

Real Madrid - Villarreal

Real Sociedad - Séville FC

Valence CF - Espanyol Barcelone

© 2020 AFP