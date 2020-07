CIO: Bach candidat à sa réélection, les Jeux de Tokyo dans le flou

Publicité Lire la suite

Lausanne (AFP)

Le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach s'est porté vendredi candidat à sa réélection en 2021, en admettant qu'il n'y avait aujourd'hui pas de "solution" claire pour les Jeux de Tokyo en 2021, alors que le mouvement olympique est frappé de plein fouet par le coronavirus.

En ouverture de la 136e session du CIO, tenue en visio-conférence, l'Allemand Thomas Bach (66 ans), élu en 2013 pour huit ans, a indiqué sa volonté de continuer à la tête de l'olympisme en se présentant l'an prochain pour un deuxième mandat réduit de moitié (les présidents sont élus pour un mandat de huit ans, renouvelable une fois pour quatre ans).

"Si vous, membres du CIO, vous le voulez, je suis prêt pour un deuxième mandat de président du CIO afin de continuer de vous servir vous et le mouvement olympique que nous aimons tant quatre ans de plus", a déclaré Thomas Bach aux membres de la puissante institution.

Sa réélection au printemps 2021 (une deuxième session du CIO aura lieu pendant les Jeux) ne devrait pas souffrir de contestation, malgré quelques critiques en interne sur son mode de management parfois jugé autoritaire.

Le Canadien Dick Pound, relativement esseulé, fait figure de seule opposition officielle et l'Allemand bénéficie du système de cooptation des membres du CIO: environ la moitié (55) des électeurs du futur président ont intégré le CIO depuis 2014, pouvant se sentir reconnaissants envers leur président.

Neuvième président du CIO, Thomas Bach avait été champion olympique par équipes de fleuret aux Jeux de Montréal (Canada) en 1976. Il avait débuté son engagement en politique sportive en devenant porte-parole des athlètes d'Allemagne de l'Ouest pour pouvoir disputer les Jeux de Moscou en 1980, finalement boycottés par son pays pour protester contre l'intervention militaire de l'URSS en Afghanistan, en décembre 1979.

- 'Une étape importante' -

Le mandat de Thomas Bach, au bilan pour l'instant peu contesté, se trouve chamboulé depuis plusieurs mois ainsi que l'ensemble du sport international par la pandémie de nouveau coronavirus.

La crise sanitaire a déjà forcé le CIO au report des Jeux de Tokyo de l'été 2020 à l'été 2021, une première en temps de paix. Alors que la pandémie ne faiblit pas (au moins 590.000 morts et 13,8 millions de cas d'après un décompte de l'AFP vendredi à 12h00 GMT), elle menace désormais la grand messe du sport mondial même en 2021.

"Personne ne sait à quoi ressemblera le monde en juillet et août prochains. C'est pour cela que nous devons nous préparer à plusieurs scénarios (...) la priorité reste la santé de tous les participants", a déclaré Thomas Bach.

"Il n'y a pas de solution aujourd'hui", a-t-il ensuite admis en conférence de presse par rapport au flou qui règne sur la situation sanitaire mondiale.

Interrogé sur un scénario de JO sans spectateurs, Thomas Bach a répondu que c'était "l'un des scénarios que nous devons imaginer (...) mais ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons des stades pleins de fans enthousiastes".

"Ces Jeux olympiques peuvent être une étape importante pour le monde entier", a-t-il ajouté.

Le comité d'organisation japonais a profité de la session du CIO pour faire un point sur ses préparatifs et annoncé que le plan "des mesures anti-covid" débutera à l'automne, avec une attention portée sur les conditions d'entrée sur le territoire, les transports et le logement des milliers de participants et de suiveurs des Jeux.

Les organisateurs ont également indiqué avoir pu réserver tous les sites initialement prévus pour l'été 2021, dont le village olympique, et que le programme sportif resterait ainsi inchangé.

- Coe nouveau membre du CIO -

Le CIO a également approuvé vendredi la candidature du Britannique Sebastian Coe, président de la Fédération internationale d'athlétisme, après avoir été freiné par un potentiel conflit d'intérêt en tant que dirigeant d'une société de conseil spécialisé dans le milieu sportif, CSM.

Le double champion olympique du 1.500 m a modifié son statut au sein de l'entreprise, de dirigeant opérationnel à non opérationnel, et sa candidature a largement été approuvée (77 votes pour, 8 contre, 6 abstentions).

Quatre autres nouveaux membres du CIO ont été accueillis vendredi: la Princesse Reema Bandar Al-Saud d'Arabie saoudite, la Cubaine Maria de la Caridad Colon Ruenes, championne olympique du lancer de javelot en 1980, la Croate Kolinda Grabar-Kitarovic, présidente de la République de Croatie de 2015 à 2020 et le Mongol Battushig Batbold.

L'élection des nouveaux membres de la commission des athlètes, qui doit avoir lieu pendant les Jeux, a été repoussée à 2021 prolongeant d'un an le mandat de l'actuel président du comité d'organisation des Jeux de Paris-2024 Tony Estanguet.

