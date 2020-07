L'actu en dessin : le retour du coronavirus pendant les vacances d'été

© Tjeerd Royaards, Cartooning for peace

Depuis plusieurs semaines, de nombreux pays redoutent l'arrivée d'une deuxième vague dans l'épidémie de Covid-19. Pour éviter ce scénario, certains États ont durci leurs mesures anti-coronavirus. Une situation peu compatible avec la période estivale, comme le montre le dessinateur hollandais Tjeerd Royaards de Cartooning for Peace.

Alors que débute le troisième week-end des vacances d'été, des flambées de nouveaux cas de coronavirus surgissent à travers le monde. L'Inde a ainsi franchi vendredi 17 juillet le cap du million de cas déclarés, les États-Unis ont atteint un nouveau record de contaminations et des clusters ont été récemment identifiés en France notamment en Mayenne et en Nouvelle-Aquitaine.

Pour contrer cette expansion de l'épidémie et éviter une deuxième vague, certains États mettent en place de nouvelles mesures de confinement localisées, comme dans certaines parties de la Catalogne, en Algérie ou encore au Portugal.

Le port du masque n'est plus seulement encouragé, mais il est parfois imposé. À partir du lundi 20 juillet, il sera obligatoire en France dans les établissements clos recevant du public, en particulier les commerces. Une mesure déjà appliquée en Belgique, où depuis le 11 juillet, le port du masque est obligatoire pour toute personne âgée d'au moins 12 ans dans les lieux publics fermés. Ce sera aussi le cas dans tous les magasins au Royaume-Uni, à compter du 24 juillet.

Pourtant, cette période de résurgence marque aussi celle des congés d'été, comme le font remarquer les dessinateurs de Cartooning for Peace. "La détente et l’insouciance, qui sont le propre des vacances, vont se trouver quelque peu contrariés par les mesures barrières et la distanciation sociale qu’il nous faudra maintenir, si l’on ne veut pas se faire submerger par une deuxième vague à la rentrée", écrivent-ils.

Le réseau international de dessinateurs engagés conseille également "d'éviter de jeter nos masques usagés ailleurs qu’à la poubelle pour le bien de la planète [car] les générations futures nous en seront reconnaissantes".

Résidant à Amsterdam, le dessinateur hollandais Tjeerd Royaards a vu ses productions publiées dans plusieurs médias : CNN, The Guardian, Der Siegel ou encore Le Monde. Il est aussi rédacteur en chef du site Cartoon Movement, plateforme mondiale qui promeut le dessin de presse et le journalisme graphique. Il est également membre du Conseil de Cartoonists Rights Network International.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

