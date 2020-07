NBA: le meneur des Bucks Eric Bledsoe positif au Covid-19

Publicité Lire la suite

Miami (AFP)

Eric Bledsoe, le meneur des Milwaukee Bucks, a annoncé vendredi avoir été testé positif au COVID-19 et ne rejoindra pas son équipe dans la "bulle d'Orlando", où doit reprendre la NBA dans moins de deux semaines.

"Je suis asymptomatique et je me sens bien", a déclaré au média américain ESPN le joueur de 30 ans, qui participe à la très bonne saison des Bucks, équipe ayant remporté le plus de matches lors de la saison régulière.

"Lorsque je serai en ordre avec les protocoles mis en place par la NBA, j'ai hâte de rejoindre mes coéquipiers à Orlando", a ajouté Bledsoe, alors que plusieurs joueurs sont déjà arrivés en Floride pour le camp d'entraînement qui va précéder la reprise de la NBA le 30 juillet.

Avant lui, d'autres joueurs de la NBA avaient été testés positifs au COVID-19, dont Russel Westbrook (Houston Rockets), Kevin Durant (Brooklyn), Marcus Smart (Boston) et deux vedettes des Utah Jazz, Donovan Mitchell et le Français Rudy Gobert.

Le championnat est interrompu depuis le 11 mars, consécutivement à l'annonce du test positif au coronavirus de Rudy Gobert.

La saison reprendra comme un symbole le 30 juillet par un match du Jazz et de son pivot français qui se mesureront à La Nouvelle-Orléans du phénomène Zion Williamson, avant un gros choc le soir même entre les Lakers de LeBron James et les Clippers de Kawhi Leonard.

