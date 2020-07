France : un incendie en cours dans la cathédrale de Nantes

Un incendie s'est déclaré samedi matin à l'intérieur de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes. Une soixantaine de pompiers sont sur place et le quartier a été bouclé.

Publicité Lire la suite

Un incendie s'est déclaré, samedi 18 juillet, au matin à l'intérieur de la cathédrale de Nantes, dans l'ouest de la France. Dans une vidéo mise en ligne par les Pompiers de France, on peut voir une fumée noire s'échapper du vitrail principal qui se trouve entre les deux tours, ainsi que des flammes sur la façade.

"Le feu n'est pas maîtrisé, il est en cours d'attaque. C'est un feu important", a indiqué le Codis (Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours), précisant que les pompiers avaient été alertés à 7H44 et que 60 pompiers avaient été dépêchés sur les lieux. "On lutte notamment avec l'aide de deux lances sur le feu", a-t-il ajouté. Le quartier a été bouclé.

Un premier incendie en 1972

Ce n'est pas la première fois que cette cathédrale au coeur de Nantes est touchée par un incendie. Le 28 janvier 1972, le toit de la cathédrale gothique Saint-Pierre-et-Saint-Paul, construite entre le XVe et le XIXe siècle, avait été ravagé par les flammes. Le sinistre s'était déclaré suite à des travaux effectués par un couvreur.

La cathédrale de Nantes n'avait pu être rendue au culte qu'en mai 1985, après plus de 13 ans de travaux.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne