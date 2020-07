Ligue 1: les Lillois Sanches, Ikoné et Bamba testés positifs au Covid-19

Publicité Lire la suite

Mouscron (Belgique) (AFP)

Trois joueurs de Lille (L1), Renato Sanches, Jonathan Ikoné et Jonathan Bamba, ont été testés positifs au Covid-19, a révélé samedi leur entraîneur Christophe Galtier, qui a appelé à plus de sérieux dans le respect des gestes barrières.

"Sanches, Bamba, Ikoné ont été rattrapés par la patrouille, c'est à dire rattrapés par le Covid-19. Ils sont chez eux, on espère qu'ils vont revenir rapidement. Ils sont suivis tous les jours", a annoncé Galtier samedi après la victoire (2-1) en amical sur la pelouse de Mouscron (D1 belge), remportée en l'absence des trois joueurs positifs.

"Des tests ont été faits lundi à la reprise, après la coupure de huit jours, et ils ont contracté le virus. Ils sont chez eux isolés, les joueurs vont bien mais on attend de voir les prochains tests", a expliqué le technicien nordiste.

Sanches, qui était rentré au Portugal durant la semaine de congé, a eu des symptômes et a été testé positif là-bas, a précisé Galtier: "Renato est toujours au Portugal et il ne peut pas encore voyager car il doit satisfaire à deux tests négatifs pour pouvoir voyager."

Concernant Bamba et Ikoné, Galtier s'est montré plus optimiste quand à un retour rapide au Domaine de Luchin: "Ils devraient revenir lundi à l'entraînement", espère-t-il.

L'entraîneur lillois en a profité pour pousser un coup de gueule quant au comportement des Français ,car il lui fait craindre une deuxième vague de contamination.

"J'ai eu huit jours de repos et j'ai vu comment on se comporte... Continuons comme ça et on sera tous reconfinés et ce sera le bordel. A l'Etat d'être ferme. Chez nous il faut interdire. Il ne faut pas préconiser, il faut interdire", a jugé Galtier.

"Si on continue comme ça, on ne pourra pas éviter une deuxième vague et ce sera compliqué pour tout le monde. Il faut être plus ferme dans les prises de décision, et une plus grande responsabilité individuelle pour respecter les gestes barrières", a-t-il martelé.

