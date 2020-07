Israël : le procès de Netanyahu rouvre sur fond d’une contestation inédite

Alors le procès pour corruption de Benjamin Netanyahu reprend ce dimanche en Israël, des milliers de personnes ont manifesté la veille à Jérusalem et Tel-Aviv pour dénoncer la gestion de la pandémie de Covid-19 mais aussi la corruption du gouvernement israélien.

Le procès de Benjamin Netanyahu rouvre ce 19 juillet alors que la gronde populaire contre le gouvernement s'intensifie un peu plus chaque jour en Israël. Commencé le 24 mai dernier, le procès du Premier ministre, jugé pour corruption, fraude et abus de confiance dans trois affaires, avait été rapidement ajourné à la demande des avocat de la défense.

Cette stratégie dilatoire semble toujours de vigueur. Dimanche matin, les avocats du Premier ministre ont obtenu le report des auditions des témoins qui seront entendus, à raison de trois fois par semaine, à partir de janvier 2021. Une victoire pour la défense car elle permet de reporter la fin de ce procès historique à une date indéterminée. "Il y a 333 témoins dans l'acte d'accusation... On est loin d'en voir le bout", tweete Antoine Gendron, correspondant de Libération au Proche-Orient.

Détail intéressant : les auditions se feront au rythme de trois par semaines. Et il y a 333 témoins dans l'acte d'accusation... On est loin d'en voir le bout. https://t.co/nYraDbf2YT — Guillaume Gendron (@g_gendron) July 19, 2020

La défense a également réclamé six mois supplémentaires pour examiner toutes les pièces du dossier "parce qu’un avocat vient tout juste de rejoindre l’équipe", précise Antoine Mariotti, correspondant de France 24 en Israël. Et ce alors que ce nouvel arrivant, Me Yossi Segev, a révélé au tribunal du district de Jérusalem qu'il avait été embauché pour cette audience uniquement.

Dernier argument en faveur du report : il serait impossible, selon la défense, de tenir un procès en temps de coronavirus. Les avocats avancent "qu'avec les masques, il est impossible de savoir qui dit la vérité", explique Antoine Mariotti qui note que de nombreux procès se tiennent en Israël et ailleurs dans les mêmes conditions.

Les avocats de #Netanyahou disent aux juges qu’il est impossible de tenir un procès pendant le #coronavirus car avec les masques il est impossible de savoir qui dit la vérité. Tous les autres procès du pays se tiennent pourtant normalement... #Israel — Antoine Mariotti (@antoinemariotti) July 19, 2020

"Menteur" et "manipulateur : la défiance du peuple

Si le Premier ministre plaide son innocence depuis le début de l'affaire et dénonce un complot, le peuple lui le juge déjà coupable. "Cela fait plusieurs années qu'il y a des manifestation régulièrement contre Benjamin Netanyahu" qui pèsent contre lui, rappelle Antoine Mariotti.

Israël : des manifestations de mécontentement "jamais vues depuis 25 ans"

Un rassemblement a eu lieu à Jérusalem samedi devant la résidence du Premier ministre israélien pour exiger sa démission. "Démocratie", "menteur" et "manipulateur", pouvait-on lire sur les pancartes brandies par les quelques centaines de manifestants présents. La manifestation, qui s'est poursuivie tard dans la nuit, a été le théâtre de heurts violents entre forces de l'ordre et manifestants.

1 heure du matin, toujours plusieurs centaines de manifestants rassemblés devant la résidence de #Netanyahou à #Jérusalem pour réclamer sa démission. Très grosse (et inhabituelle) manifestation ce soir. La deuxième aussi importante dans la semaine. #Israel #corona #corruption pic.twitter.com/ALIu1UHmaY — Antoine Mariotti (@antoinemariotti) July 18, 2020

Dans la ville côtière de Tel-Aviv, des milliers de manifestants ont également protesté contre la gestion de la crise sanitaire et économique, au lendemain de l'entrée en vigueur de nouvelles restrictions. Pour "éviter un confinement général en raison de la forte augmentation de la morbidité liée au coronavirus", les autorités ont annoncé vendredi que la plupart des commerces non essentiels et lieux publics seraient fermés le week-end jusqu'à nouvel ordre. Là aussi, les événements ont mal tournés avec la police et 13 personnes ont été arrêtées, indique Antoine Mariotti.

Summer vibes in Tel-Aviv... pic.twitter.com/t7V5AEiMA8 — Guillaume Gendron (@g_gendron) July 19, 2020

Israël n'a pas tenu la distance

Erigé en modèle au début de la crise, Israël n'a pas su tenir la distance. Le pays qui compte environ neuf millions d'habitants, a rouvert rapidement ses plages, restaurants, salles de sport et commerces non essentiels. Mais le nombre de nouveaux malades est reparti à la hausse au fur et à mesure du déconfinement et le taux de chômage a bondi ces derniers mois, dépassant les 20 %.

Pour calmer la grogne sociale, le Premier ministre a annoncé récemment un plan de 90 milliards de shekels (environ 22,5 milliards d'euros), comportant des aides pour "tous les citoyens". Mais selon un sondage de la chaîne 13 publié cette semaine, 61 % des électeurs sont "mécontents" de sa gestion de l'épidémie. Israël a officiellement enregistré plus de 49 000 contaminations et 400 décès.

