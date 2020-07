Moto : victoire de Quartararo au Grand Prix d’Espagne, la première d'un Français depuis 1999

Le Français Fabio Quartararo a remporté dimanche le Grand Prix d'Espagne de MotoGP, offrant ainsi ainsi à la France une première victoire dans cette discipline depuis celle de Régis Laconi en 1999. Marc Marquez, le sextuple champion du monde espagnol a chuté lourdement et souffre d'une fracture de l'humérus droit.

Fabio Quartararo a remporté dimanche 19 juillet le Grand Prix d'Espagne de MotoGP, son premier succès dans la catégorie reine du sport moto et la première victoire d'un pilote français depuis Régis Laconi en 1999.

Le Niçois a devancé l'Espagnol Maverick Vinales, également sur Yamaha, à l'issue d'une course spectaculaire marquée par une fantastique remontée du sextuple champion du monde espagnol Marc Marquez (Honda) qui a fini toutefois par chuter lourdement. Selon son écurie, il souffre d'une fracture de l'humérus droit. Il a été transporté à l'hôpital de Barcelone pour y être opéré.

"P..., c'est le plus beau jour de ma vie", s'est exclamé Quartararo après l'arrivée.

Il est, à 21 ans, est le 4e pilote français à remporter une épreuve de la catégorie reine après George Monneret en 1954, Christian Sarron en 1985 et donc Régis Laconi en 1999.

Parti en pole position, Quartararo a dû céder du terrain dans les premiers tours de la course, notamment face à Marquez et Vinales. Mais une erreur de Marquez, qui est sorti dans les graviers, puis une de Vinales lui ont permis de prendre la tête pour ne plus la quitter jusqu'à l'arrivée.

Marquez a ensuite entamé une fantastique remontée qui l'a ramené de la 18e à la 3e place avant de commettre une nouvelle erreur et de chuter après une impressionnante cabriole dont il s'est relevé visiblement très endolori.

Le GP d'Espagne était la première manche du championnat du monde MotoGP 2020 dont le début a été retardé de plusieurs mois par l'épidémie de coronavirus.

Une minute de silence a été observée avant le départ de la course pour les victimes de cette maladie auxquelles Quartararo a également rendu hommage après sa victoire.

