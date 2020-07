En RD Congo, troisième marche en 10 jours contre le nouveau président de la Commission électorale

Fin des marches pacifiques de ce jour :



1. Pour une CENI dépolitisée, véritablement indépendante et crédible;

2. Pour l’audit financier et technique de la @cenirdc et sa réforme préalables à la désignation de nouveaux animateurs.



Pas d’incidents reportés pour le moment. pic.twitter.com/XQkPnrNT4d