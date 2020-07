Foot européen : finale Arsenal-Chelsea en Angleterre, épilogue en Espagne

La joie des joueurs d'Arsenal qualifiés pour la finale de la Coupe d'Angleterre aux dépens de Manchester City, le 18 juillet 2020 à Londres MATTHEW CHILDS POOL/AFP

Texte par : Romain HOUEIX Suivre 4 min

La dernière journée de Liga a vu Grenade se qualifier pour la Ligue des Champions au nez et à la barbe de Getafe et Valence. Outre-Manche, Arsenal et Chelsea ont respectivement disposé de Manchester City et Manchester United et s'affronteront donc en finale de Coupe d'Angleterre dans un derby londonien.