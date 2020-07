L2: Cardinale veut faire de "Toulouse "un club de niveau international"

Publicité Lire la suite

Toulouse (AFP)

Faire "fructifier l'expérience acquise" avec les investissements sportifs aux États-Unis et du Toulouse FC "un club de niveau international" sont les objectifs fixés par Gerry Cardinale, patron de Redbird Capital Partners, le fonds américain devenu lundi actionnaire majoritaire du club de Ligue 2.

"Nous voulons faire fructifier l’expérience et la réussite que nous avons su engranger dans les sports américains depuis près de 30 ans, et en faire profiter Toulouse", a expliqué M. Cardinale dans un entretien avec le quotidien La Dépêche du Midi.

"Quand on parle de sport, l’objectif, c’est de gagner, d'être le premier. (...) Mais il y a toujours des incertitudes. C'est pourquoi l’objectif que nous avons décidé de fixer est très concret: faire du TFC un club de niveau international (...) sur le terrain ou en dehors", a-t-il souligné.

M. Cardinale gère plus de trois milliards de dollars d'actifs avec ce fonds déjà présent dans le milieu sportif notamment à travers la franchise de baseball des New York Yankees et les Dallas Cowboys en football américain.

M. Cardinale s'est dit convaincu qu'à terme le TFC sera "capable d'enchaîner les succès". "Cette notion de régularité, de pérennité au plus haut niveau, est fondamentale", a-t-il souligné.

Aux yeux du patron de Redbird, la formation, les infrastructure et l'achat de joueurs seront des "secteurs prioritaires" pour la réussite des objectifs. "Il est encore tôt pour en livrer tous les détails, mais nous avons identifié certains chantiers, nous ne manquons pas d’idées", a-t-il plaidé, avant de promettre: "Vous pouvez être certains que nous mettrons en œuvre les investissements suffisants pour atteindre nos objectifs".

Enfin, interrogé sur la durée de sa présence à Toulouse, M. Cardinale a insisté sur "la durée": "Quand on investit autant de temps pour permettre à un club de disposer des ressources nécessaires, ce n’est pas pour nous retourner aussi vite et nous en aller", a-t-il assuré.

"Nous voulons profiter des efforts que nous avons fournis et savourer notre réussite avec nos partenaires, qui seront dans ce cas précis la ville de Toulouse, les supporters du club et tous les dirigeants que nous aurons nommés et avec lesquels nous travaillerons", a-t-il fait valoir.

Le fonds américain a pris le contrôle de 85% des actions du club et Damien Comolli a été comme président du TFC à la place d'Olivier Sadran, qui reste au conseil d'administration et conserve 15%.

© 2020 AFP