Jeux olympiques : Paris-2024 lance son "club" pour le grand public

Paris (AFP)

Un défi avec Tony Parker ou une place sur le parcours de la flamme olympique: à quatre ans de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris-2024, son comité d'organisation (Cojo) a lancé mardi un "club" ouvert au grand public.

Privés du temps fort que devaient constituer les Jeux olympiques de Tokyo et contraints de revoir leur projet à cause de l'impact du Covid-19 sur leur budget, les organisateurs de Paris-2024 ont maintenu cette opération intitulée "Toi aussi fais les Jeux".

En s'inscrivant sur le site de Paris-2024, les amateurs pourront espérer être sélectionnés cet été pour participer à quelques défis comme celui de nager contre le champion olympique Florent Manaudou, disputer une partie de tennis de table en simultané face au numéro 1 français Simon Gauzy, ou se mesurer à la quadruple championne du monde de judo Clarisse Agbegnenou.

Dimanche, c'est la légende du basket Tony Parker qui attend ses fans -- environ 80 seront choisis -- , pour des rencontres en 3x3 sur un terrain parisien.

Lors de la présentation du dispositif, au siège du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris-2024, le patron du Cojo Tony Estanguet a promis que les membres les plus fidèles seraient récompensés, en évoquant notamment le parcours de la flamme olympique.

"On a envie de le proposer aux membres du club les plus actifs", a-t-il lancé, promettant de "faire vivre l'aventure Paris-2024 au plus grand nombre", sans afficher d'objectif chiffré du nombre de participants.

