L'OM assigne en justice Ajroudi et Boudjellal

L'Olympique de Marseille contre-attaque. Le club phocéen a annoncé avoir assigné mardi en justice Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal, candidats déclarés au rachat de l'OM, leur reprochant de mener "une campagne de déstabilisation".

"Une assignation préparée par le cabinet Malka et Associés (...) a été délivrée ce jour par huissier" à l'homme d'affaires franco-tunisien, meneur du projet, et à son choix pour la présidence de l'OM, a précisé le club dans un communiqué.

Cette assignation vise à engager la responsabilité d'Ajroudi et Boudjellal sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil pour le préjudice causé par "une campagne intensive de désinformation massive dans le but manifeste de déstabiliser et fragiliser le club", précise-t-on du côté de l'OM.

"Personne ne devrait utiliser l'OM afin d'asseoir sa notoriété personnelle", insiste le communiqué, évoquant "une campagne destructrice et égoïste basée sur des tromperies et des mensonges".

Le club a mené ses "investigations (qui) ont permis de réunir de nombreux éléments à charge" contre Ajroudi et Boudjellal et "entend faire condamner les auteurs de cette campagne de déstabilisation", poursuit le communiqué.

"A aucun moment" le propriétaire de l'OM, l'Américain Frank McCourt, "n'a envisagé de céder sa participation dans la SASP OM" à ces deux personnes, et "contrairement à ce qui a pu être affirmé dans les médias, ni M. McCourt ni quiconque appartenant au groupe McCourt et à l'OM n'a eu le moindre contact avec eux ou leurs conseils", insiste le club.

Le club voit dans "ce comportement non professionnel et sournois" une "attaque à l'encontre de l'OM" au moment où il retrouve la Ligue des champions après sept ans d'absence.

McCourt et le président Jacques-Henri Eyraud ont "un plan stratégique global à long terme" pour le club et ne veulent donc pas le vendre, est-il écrit.

Fin juin, Mourad Boudjellal, ex-président à succès du Rugby Club Toulonnais (un Top 14, trois Coupes d'Europe) et Mohamed Ajroudi avaient annoncé vouloir racheter l'OM à Frank McCourt, avec notamment des fonds saoudiens et émiratis, pour un projet "méditerranéen".

L'ancien dirigeant toulonnais avait déclaré être porteur d'une affaire avec "des fonds du Moyen-Orient, étatiques et privés, et qui proviennent du pétrole, de l'eau, de l'énergie".

Selon différentes sources concordantes, l'opération aurait porté en tout sur 700 millions d'euros décomposés comme suit: 300 M EUR pour le rachat, 200 M EUR pour "combler les trous" et 200 M EUR pour le mercato.

Début juillet, la banque d'affaires française Wingate avait été mandatée par Mohamed Ajroudi pour négocier l'achat de l'OM.

McCourt et l'OM répétaient depuis qu'ils n'étaient pas vendeurs. "Tout est à vendre et tout est à acheter, répondait Ajroudi.

