PSG: Thiago Silva a vécu "beaucoup d'émotion" pour ses adieux au Parc des Princes

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le capitaine du PSG Thiago Silva a vécu "beaucoup d'émotions" pour son dernier match devant les supporters au Parc des Princes, mardi an amical contre le Celtic Glasgow (4-0), alors que son aventure débutée en 2012 va prendre fin à l'issue de la saison.

"Je me rappelle bien la dernière fois que j'ai joué au Maracana avec Fluminense, c'était pareil, c'est difficile le dernier jour", a-t-il confié au micro de beIN Sports, après être allé saluer le kop parisien, en leur disant quelques mots d'adieu au micro.

"Mais c'est pas fini encore", a-t-il prévenu. "On a encore beaucoup de choses à faire, trois coupes à aller chercher, c'est pour ça qu'il faut continuer à travailler. J'espère pouvoir sortir avec une récompense, c'est ça mon objectif."

A Paris depuis 2012, le défenseur brésilien (35 ans), dont le départ a été acté fin juin par le directeur sportif Leonardo, a accepté de jouer les prolongations jusqu'au tournoi final de la Ligue des champions, en vertu d'une courte rallonge de son contrat achevé le 30 juin.

A son arrivée dans la capitale en provenance de l'AC Milan, pensait-il rester huit ans à Paris ?

"Non pas du tout. C'est une histoire que j'ai écrite. Je suis très heureux pour ça. Mes enfants ont grandi ici en France... (au bord des larmes) J'ai grandi aussi, pas seulement comme joueur, mais comme homme. Et le respect que le club m'a donné, tous les joueurs et le staff, c'est pour moi la chose la plus importante", a-t-il répondu.

A l'image du souhait des supporters parisiens, qui ont même plaidé "Thiago Silva à Paris... On signe direct" dans une banderole déployée juste avant le coup d'envoi, existe-t-il un espoir de voir "O Monstro" prolonger finalement son contrat après le "Final 8" à Lisbonne ?

"Aujourd'hui il est notre joueur, notre capitaine. On doit parler de tout ça après la Ligue des champions", a déclaré, sur un ton énigmatique, son entraîneur Thomas Tuchel après le match. "Il semble qu'il va partir. Mais dans le foot, on ne sait jamais..."

© 2020 AFP