Ingérence russe : des députés britanniques demandent une enquête sur la campagne du Brexit

Le Royaume-Uni a publié mardi un rapport parlementaire sur de possibles ingérences russes, notamment dans la campagne sur le référendum de 2016 ayant abouti au Brexit, dans un contexte de relations glaciales entre Londres et Moscou. Le Kremlin a immédiatement démenti ces allégations.

Les députés de la commission parlementaire du renseignement et de la sécurité (ISC) ont estimé mardi 21 juillet que le gouvernement britannique doit enquêter sur des interférences russes dans la campagne du référendum sur le Brexit en 2016, en présentant un rapport sur l'influence russe sur la politique au Royaume-Uni.

Ce rapport de 55 pages conclut que l'influence russe au Royaume-Uni est "la nouvelle normalité" et que cette situation a été "sérieusement sous-estimée". "Il aurait dû y avoir une évaluation des interférences russes dans le référendum. Il doit y en avoir une, et les résultats de cette évaluation doivent être portées à la connaissance du public", a déclaré le député travailliste Kevan Jones, membre de la commission.

Cette publication intervient dans un climat orageux entre Londres et Moscou et pendant une visite dans la capitale britannique du secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo.

Jeudi dernier, le Royaume-Uni a ainsi mis en cause des "acteurs russes" dans des interférences pendant la campagne pour les législatives de décembre dernier. En cause, la diffusion sur internet de documents relatifs aux négociations entre Londres et Washington sur un futur accord commercial post-Brexit.

