Covid-19 : explosion du nombre de cas en Amérique latine et aux États-Unis

Deux femmes et un enfant attendent pour un test au Covid-19 à l'Université Charles Drew, le 22 juillet 2020, à Los Angeles. © Marcio Jose Sanchez, AP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 min

Le nombre de cas de contamination au nouveau coronavirus n'a cessé d'augmenter ces derniers jours aux États-Unis, qui demeurent de loin le pays à la fois le plus touché et le plus endeuillé au monde, et en Amérique latine, où la situation demeure très inquiétante.