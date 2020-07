Italie: l'Atalanta solide face à l'AC Milan

Publicité Lire la suite

Rome (AFP)

Prochaine adversaire du Paris SG en Ligue des Champions, l'Atalanta Bergame a été prendre un point mérité sur la pelouse de l'AC Milan (1-1) vendredi en ouverture de la 36e journée de Serie A, dont la "Dea" reste deuxième.

Pendant que le PSG remportait sa 13e Coupe de France face à Saint-Etienne, l'Atalanta avait ce rendez-vous intéressant contre le Milan, pour un duel entre les deux équipes les plus convaincantes de l'après-confinement en Italie.

Et le match nul a été un résultat très juste entre deux équipes qui ont confirmé leur solidité et leur bonne forme actuelle, même si elles ont été toutes les deux parfois un peu confuses techniquement.

L'Atalanta se satisfera d'avoir été capable de mettre fin à la série de trois victoires d'affilée des rossoneri. Mais l'équipe de Gian Piero Gasperini a perdu ces derniers temps un peu de folie et de brillance et reste sur trois matches avec un seul but marqué à chaque fois, après des semaines d'exubérance offensive.

Les Bergamasques ont été menés au score après le superbe coup franc transformé par Calhanoglu (14e), à la manière de Toni Kroos avec l’Allemagne contre la Suède au Mondial-2018.

Mais l'Atalanta est bien revenue dans le match et aurait pu égaliser sur penalty, mais Donnarumma a repoussé la tentative moyenne de Mlinovskyi.

Les Nerazzurri, toujours handicapés par l'absence pesante d'Ilicic, ont tout de même rapidement égalisé par Zapata (34e), tout en puissance.

La deuxième période a été très équilibrée, avec un peu plus d'occasions côté Atalanta, mais aussi un tir sur le poteau de Bonaventura pour Milan.

Au classement, l'Atalanta reste 2e, à cinq points de la Juventus et avec deux longueurs d’avance sur l'Inter Milan (3e) et trois sur la Lazio Rome (4e).

Ce petit point pris par l'Atalanta signifie aussi que si la Juventus doit être titrée ce week-end, cela ne sera pas aux vestiaires grâce aux résultats de ses poursuivants, mais sur le terrain, en battant la Sampdoria Gênes dimanche.

Le Milan de son côté reste 6e, à un point de l'AS Rome (5e), qui peut creuser l'écart avec la réception de la Fiorentina dimanche.

