Ligue 1: Bordeaux se sépare de son directeur sportif Eduardo Macia

Bordeaux (AFP)

Le directeur du football des Girondins de Bordeaux, l'Espagnol Eduardo Macia, a été démis de ses fonctions vendredi par la direction du club, selon une note interne que l'AFP s'est procurée.

"Constatant de nombreux dysfonctionnements au sein de la Direction du football, le club a décidé de se séparer d'Eduardo Macia. En attendant la nomination de son successeur, l'intérim sera exercé par Ulrich Ramé sous la supervision du président" Frédéric Longuépée, précise le texte.

Macia, 46 ans, ancien joueur puis recruteur à Valence, passé par la suite par Liverpool, l'Olympiakos, la Fiorentina, le Betis et Leicester, avait été recruté en avril 2019 par l'ancien propriétaire GACP, absorbé en décembre par le fonds d'investissements américain King Street.

Sans beaucoup de moyens mis à sa disposition, Macia avait réussi à attirer le défenseur international d'Arsenal Laurent Koscielny et fait venir de nombreux joueurs libres. Toutefois, ses méthodes de travail et ses réseaux ont été montrés du doigt lors du dernier semestre. Ils ont notamment abouti début juin au dépôt d'une plainte contre lui au parquet de Bordeaux pour "exercice illégal de la profession d'agent sportif" et "escroquerie en bande organisée".

Par ailleurs, le directeur de la communication Nicolas Calo, arrivé au Haillan l'automne dernier, a démissionné de son poste, selon cette même note.

Ces décisions interviennent huit jours après le passage réussi du club devant la DNCG, gendarme financier du foot, et l'annonce d'une cure d'austérité imposée par l'actionnaire unique King Street.

Depuis des mois, le club au scapulaire vit une crise en interne sans précédent, avec un président chahuté par ses supporters qui demandent son départ. Pour y remédier, un médiateur a été nommé.

Jeudi, plusieurs médias ont annoncé que l'entraîneur portugais Paulo Sousa, qui avait envisagé de quitter Bordeaux lors de la reprise de l'entraînement fin juin mais qui continue d'assurer sa mission auprès de ses joueurs actuellement en stage à Dinard (Ille-et-Vilaine), avait finalement décidé de rester en Gironde cette saison.

