Turquie : prière inaugurale à Sainte-Sophie en présence d’Erdogan

Des milliers de Turcs, dont le président Recep Tayyip Erdogan, ont afflué vendredi autour de la mosquée Ayasofya, nom turc de l'ex-basilique Sainte-Sophie d'Istanbul, pour les premières prières du vendredi depuis que le chef de l'État a rétabli son statut de mosquée il y a deux semaines.

Publicité Lire la suite

Plusieurs milliers de musulmans se sont rassemblés, vendredi 24 juillet, autour de l'ex-basilique Sainte-Sophie pour prendre part, en présence du président Recep Tayyip Erdogan, à la première prière depuis la reconversion en mosquée de cet édifice emblématique d'Istanbul.

Malgré l'épidémie de nouveau coronavirus, des foules compactes se sont formées dans la matinée autour de Sainte-Sophie pour prendre part à la prière prévue vers 10 h GMT, ont constaté des journalistes de l'AFP. Plusieurs fidèles ont passé la nuit sur place.

Œuvre architecturale majeure construite au VIe siècle et monument le plus visité d'Istanbul, Sainte-Sophie a successivement été une basilique byzantine, une mosquée ottomane et un musée. Le 10 juillet, Recep Tayyip Erdogan a décidé de rendre l'édifice au culte musulman après une décision de justice révoquant son statut de musée.

>> À lire : La basilique Sainte-Sophie, la "merveille des merveilles" aux trois vies

Cette mesure a suscité la colère de certains pays, notamment la Grèce qui suit de près le devenir du patrimoine byzantin en Turquie. Le pape François s'est aussi dit "très affligé" par cette reconversion.

Des récitations coraniques avaient lieu dans la matinée à Sainte-Sophie, avant la prière du vendredi à laquelle plusieurs hauts responsables étrangers ont été invités. Le président Erdogan est arrivé sur place vers midi.

Le nombre de fidèles limité en raison du Covid-19

Pandémie oblige, les autorités ont indiqué qu'un millier de fidèles au maximum pourront prier à l'intérieur de la mosquée. Mais de nombreuses personnes pourront se recueillir aux abords de l'édifice.

Face à l'afflux de fidèles, dont certains ne portaient pas de masque, le gouverneur d'Istanbul Ali Yerlikaya a indiqué en fin de matinée que les espaces prévus à l'extérieur étaient pleins. Signe du chaos ambiant, plusieurs dizaines de personnes ont forcé un cordon policier pour sprinter vers Sainte-Sophie, selon une vidéo diffusée par des médias turcs.

>> À voir : Sainte-Sophie : la mosquée de la discorde ?

Comme un symbole, Recep Tayyip Erdogan a choisi pour la première prière le jour du 97e anniversaire du traité de Lausanne qui fixe les frontières de la Turquie moderne et que le président, nostalgique de l'Empire ottoman, appelle souvent à réviser.

Sainte-Sophie reste en Turquie étroitement associée à la prise de Constantinople en 1453 par le sultan Mehmet II, dit le Conquérant. Une fanfare ottomane était d'ailleurs présente sur le parvis de l'édifice vendredi.

Mercredi, le président Erdogan a partagé sur Twitter une vidéo mettant en scène des musulmans des quatre coins du monde islamique en train de chanter à la gloire de Sainte-Sophie. "Tu es à nous depuis toujours, et nous sommes à toi", a commenté le président turc.

Inquiétudes au sujet des mosaïques byzantines

La prière de vendredi intervient par ailleurs dans un contexte de fortes tensions entre Ankara et Athènes, liées notamment aux explorations turques d'hydrocarbures en Méditerranée orientale. La Grèce a vivement dénoncé la reconversion de Sainte-Sophie en mosquée, y voyant une "provocation envers le monde civilisé".

En guise de protestation en Grèce, les églises orthodoxes vont faire sonner leurs cloches à midi vendredi. "C'est un jour de deuil pour (...) toute la chrétienté", a déclaré le chef de l'Église grecque, l'archevêque Iéronymos.

Mais Ankara a rejeté les critiques au nom de la "souveraineté", soulignant que les touristes pourront continuer de visiter cet édifice classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco.

>> À lire : En Turquie, Erdogan ravit son extrême droite en transformant Sainte-Sophie en mosquée

La précipitation des autorités pour y organiser une première prière suscite en tout cas des inquiétudes. "Les mesures prises à la hâte (...) peuvent avoir des conséquences désastreuses et causer des dégâts irréversibles" à l'édifice vieux de 15 siècles, souligne Tugba Tanyeri Erdemir, chercheuse à l'Université de Pittsburgh.

Le sort des mosaïques byzantines qui se trouvent à l'intérieur de Sainte-Sophie et qui étaient recouvertes de plâtre à l'époque ottomane préoccupe particulièrement les historiens. L'Autorité des affaires religieuse (Diyanet) a affirmé qu'elles seraient dissimulées par des rideaux uniquement pendant la prière, l'islam interdisant les représentations figuratives. "Pas un seul clou ne sera planté", a assuré mercredi le chef de la Diyanet, Ali Erbas.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne