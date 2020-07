Bolsonaro annonce qu'il est désormais négatif au nouveau coronavirus

Publicité Lire la suite

Brasilia (AFP)

Le président brésilien Jair Bolsonaro a annoncé samedi avoir été testé négatif au nouveau coronavirus, après avoir été diagnostiqué positif le 7 juillet, une guérison qu'il attribue à son traitement à l'hydroxychloroquine.

M. Bolsonaro a fait cette annonce sur son compte Twitter après avoir subi un nouveau test. "RT-PCR pour SARS-CoV 2: négatif. Bonne journée à tous", a-t-il écrit, accompagné d'une photo de lui souriant, levant le pouce et montrant une boîte d'hydroxychloroquine, au petit déjeuner.

Le dirigeant d'extrême droite, âgé de 65 ans, ne précise pas quand a été réalisé le test, qui détecte la présence du virus par l'analyse des sécrétions nasales.

M. Bolsonaro avait affirmé à plusieurs reprises avoir vu son état de santé s'améliorer grâce à l'hydroxychloroquine, traitement jugé inefficace face au Covid-19 par une étude rendue publique il y a quelques jours au Brésil.

M. Bolsonaro, qui a souvent minimisé la gravité de la pandémie en la qualifiant de "grippette", est resté durant près de 20 jours dans sa résidence officielle à Brasilia, le palais d'Alvorada. Durant cette période, il a subi trois autres tests qui se sont avérés positifs.

Dans un message qu'il a publié jeudi sur Facebook, M. Bolsonaro a déclaré qu'il se sentait "très bien" mais qu'il était "un peu stressé d'être enfermé".

Il a été vu le même jour se promenant à moto et s'entretenant sans masque avec des balayeurs près de sa résidence, selon des photos diffusées dans les médias.

Le Brésil est le deuxième pays le plus touché au monde par le coronavirus, avec quelque 2.3 millions de personnes contaminées depuis le début de la pandémie et plus de 85.000 morts, selon les chiffres officiels.

© 2020 AFP