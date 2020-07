Covid-19 : Londres rétablit la quarantaine pour les voyageurs venant d'Espagne

Les autorités régionales de Catalogne et le conseil municipal de Barcelone ont annoncé de nouvelles restrictions pour contenir la propagation du Covid-19.

Le Royaume-Uni a annoncé, samedi, que tous les voyageurs en provenance d'Espagne arrivant après minuit sur son territoire devraient passer deux semaines en quarantaine à titre de précaution pour lutter contre le Covid-19.

Publicité Lire la suite

Le Royaume-Uni a annoncé, samedi 25 juillet, que tous les voyageurs en provenance d'Espagne arrivant après minuit (23 h GMT) sur son territoire devraient passer deux semaines en quarantaine à titre de précaution contre le nouveau coronavirus.

Londres déconseille également tout voyage non essentiel en Espagne, à l'exception des Canaries et des Baléares, mais les Britanniques devront également se placer à l'isolement s'ils reviennent de l'un ou l'autre de ces archipels.

"L'Espagne sera retirée de la liste des pays exemptés de quarantaine obligatoire en raison d'un nombre accru de cas de coronavirus ces derniers jours", a expliqué l'exécutif d'Edimbourg dans un communiqué.

Chaque nation du Royaume-Uni – Angleterre, Ecosse, Irlande du Nord et Pays de Galles – est autonome en matière de santé. Cette mesure est un coup dur pour l'Espagne, qui tente de sauver sa saison touristique durement affectée par la pandémie.

"L'Espagne est un pays sûr"

Le pays a dû rétablir des mesures de restriction dans certaines régions ces derniers jours en raison d'une reprise de l'épidémie qui suscite l'inquiétude d'autres pays européens.

"L'Espagne est un pays sûr" et les foyers de contamination sont localisés et contrôlés, a réagi une porte-parole du ministère espagnol des Affaires étrangères, tout en disant "respecter la décision" des autorités britanniques et rester en contact avec elles.

La Norvège a annoncé vendredi qu'elle rétablirait une période obligatoire de dix jours d'isolement pour les personnes arrivant d'Espagne, à compter de ce samedi.

En France, le Premier ministre Jean Castex a déconseillé aux Français de se rendre en Catalogne.

Avec Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne