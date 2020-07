L'ouragan Hanna frappe le Texas et fait craindre des crues

Porteur de fortes pluies, bourrasques et éventuellement de crues très dangereuses, l'ouragan Hanna a frappé, samedi, les côtes du Texas, État du sud des États-Unis. Aucune victime ou dégât d'ampleur n'ont été signalés dans l'immédiat.

Premier ouragan de l'année sur la côte Atlantique, Hanna a atteint, samedi 25 juillet, l'État du Texas, aux États-Unis. Il a gagné l'île Padre à 17 h locales (minuit à Paris) et balayait les côtes en tant que tempête de catégorie 1 avec des vents pouvant aller jusqu'à 145 kilomètres à l'heure, a indiqué le Centre national des ouragans. Il devrait se diriger vers le nord-est du Mexique dimanche.

"Hanna devrait produire de fortes pluies dans certaines parties du sud du Texas et du nord-est du Mexique. Ces pluies entraîneront des crues soudaines qui représentent un danger mortel", et pourraient faire sortir des cours d'eau de leur lit, ont averti les météorologues.

Aucune victime ou dégât d'ampleur n'étaient signalés dans l'immédiat, les vents ayant faibli à quelque 130 km/h et devant encore faiblir pendant la nuit. Mais Hanna pourrait déverser 45 centimètres de pluie d'ici à lundi sur le sud du Texas et les États mexicains de Coahuila et Nuevo Leon, ainsi que le nord de Tamaulipas.

Les côtes vont continuer à être battues par la tempête, avec des vagues pouvant atteindre 1,8 mètre, ont ajouté les météorologues.

La crainte d'une apparition de tornades pendant la nuit

Hanna était à une grosse centaine de kilomètres de Corpus Christi, au Texas, lorsqu'il a atteint les terres. La ville de 325 000 habitants, qui est l'un des principaux foyers d'infection de l'épidémie due au coronavirus au Texas, avait fermé les bibliothèques et les musées alors que les habitants se préparaient à la tempête, ont rapporté les médias locaux.

Les dégâts sont apparus limités dans un premier temps, avec seulement quelques inondations et des coupures de courant localisées. Selon des images des services météorologiques de Corpus Christi, l'eau a atteint le musée d'art de la ville, situé en bord de mer.

Les autorités locales se préparaient aussi à la possible apparition de tornades pendant la nuit dans certaines zones côtières, selon les médias locaux.

Deux autres systèmes dépressionnaires étaient actifs samedi, l'ouragan Douglas, se dirigeant vers l'archipel d'Hawaï dans le Pacifique, et la tempête tropicale Gonzalo près des Îles du Vent dans l'Atlantique. "Mon administration surveille de près les ouragans Douglas près de Hawaï et Hanna, qui a atteint le Texas", a tweeté le président Donald Trump. "Nous continuons à bien nous coordonner avec ces deux États. Écoutez les services d'urgence (...) pour protéger vos familles et vos biens !"

