MotoGP: impérial, Fabio Quartararo triomphe à nouveau à Jerez

Publicité Lire la suite

Jerez de la Frontera (Espagne) (AFP)

Fabio Quartararo a remporté dimanche de manière impériale le Grand Prix d'Andalousie, sa 2e victoire consécutive, après avoir totalement dominé la course sur le circuit de Jerez.

Le pilote français, 21 ans, prend ainsi le large au classement provisoire du championnat du monde après deux épreuves, profitant de deux résultats blancs du sextuple champion du monde et tenant du titre Marc Marquez.

L'Espagnol a été contraint de déclarer forfait pour la course après s'être fracturé le bras en chutant lors de la précédente épreuve sur ce même circuit andalou, dimanche dernier.

Un autre Espagnol, Maverick Vinales, 25 ans, et le vétéran italien Valentino Rossi, 41 ans, complètent le podium et apportent un triplé à Yamaha.

"Je suis heureux. J'ai trouvé mon rythme. C'est un sentiment merveilleux", a confié le vainqueur en remerciant son équipe SRT, l'écurie satellite de Yamaha dont les deux machines d'usine n'ont pu contester la supériorité.

Parti en pole position, le Niçois n'a laissé aucune chance à ses rivaux, Vinales et Rossi se faisant rapidement distancer. Il a franchi la ligne d'arrivée largement détaché, debout sur les cale-pieds de sa moto. Il devient le premier pilote français à remporter deux courses dans la catégorie reine après avoir été, une semaine avant, le premier tricolore à gagner dans cette catégorie depuis 1999.

- Avec son idole -

Quartararo n'a jamais fait mystère de son admiration pour Valentino Rossi, de 20 ans son aîné. "C'est mon idole et cela l'a toujours été. C'est fantastique d'être à côté de lui sur le podium pour ma seconde victoire", a-t-il confié.

Il a aussi adressé un clin d'oeil au joueur de football français Kylian Mbappé en croisant les bras en franchissant la ligne d'arrivée, un geste coutumier de la vedette du Paris Saint-Germain qui vient de se blesser. Mbappé l'a félicité dans la foulée sur Twitter: "Félicitations. On peut dire que tu as du goût... 10/10", a-t-il applaudi.

L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati-Pramac) est parvenu à s'emparer de la deuxième position dans les premiers tours avant d'abandonner sur bris de moteur, une panne frappant également le coéquipier de Quartararo, l'Italien Franco Morbidelli.

La chaleur accablante et l'usure des pneus ont provoqué de nombreuses chutes mais aucun blessé n'a été a déplorer. Au total, 8 pilotes sur 21 au départ, n'ont pas terminé la course.

Le weekend précédent avait vu de nombreux pilotes se casser des os pour la reprise du championnat, dont le calendrier a été chamboulé par la pandémie de coronavirus. Outre Marquez, l'Espagnol Alex Rins (Suzuki) s'était luxé l'épaule et le Britannique Cal Crutchlow (Honda-LCR) cassé le poignet. Les deux pilotes ont toutefois participé à la course dimanche et se sont classés respectivement 16e et 19e.

C'est le Japonais Takaaki Nakagami (Honda-LCR) qui a hérité de la 4e place.

Valentino Rossi a montré que, tout quadragénaire qu'il est, il est encore capable de se battre pour les premières places. Toujours facétieux, l'Italien, septuple champion du monde en catégorie reine, a effectué une danse de la victoire devant des gradins... totalement vides, l'épreuve ayant lieu à huis-clos.

- Rossi sur le podium -

"Je suis très heureux car cela faisait longtemps que je n'étais pas monté sur le podium. On a commencé à travailler différemment ce weekend et revenir sur le podium n'est pas tout à fait comme une victoire mais presque", a souligné Rossi, qui avait fini 2e au GP des Amériques le 14 avril 2019 pour son dernier podium.

La légende italienne sait déjà qu'elle devra laisser sa place au sein de l'écurie d'usine Yamaha à Fabio Quartararo l'an prochain et discute actuellement pour le remplacer chez Yamaha-SRT, ne montrant pour l'instant aucune intention de raccrocher.

Avec 50 points, Fabio Quartararo profite du score blanc de Marc Marquez pour prendre le large au championnat avec 10 points d'avance sur Maverick Vinales.

Le prochain Grand Prix est celui de la République tchèque le 9 août.

© 2020 AFP