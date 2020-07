Covid-19 : hausse des cas à travers le monde, un vaccin en phase finale d'essais aux États-Unis

La pandémie de Covid-19 poursuit son expansion à l'échelle mondiale, notamment sur le continent américain où le nombre de contaminations est le plus important du monde. Pour contenir la reprise de l'épidémie, les États-Unis financent massivement la création d'un vaccin élaboré par Moderna, un laboratoire américain. Il entre lundi dans sa dernière phase d'essais.

Les États-Unis ont lancé lundi 27 juillet la dernière phase clinique d'un vaccin potentiel contre le coronavirus, tandis que la région Amérique latine et Caraïbes se rapproche de l'Amérique du Nord en nombre de contaminations.

L'épidémie continue de s'étendre dans le monde avec plus de 5 millions de nouveaux cas détectés depuis le 1er juillet, soit plus d'un tiers de ceux qui ont été déclarés depuis le début de la pandémie. Dans certains pays comme le Canada, elle touche désormais une majorité de jeunes, âgés de moins de 39 ans.

L'Amérique latine et les Caraïbes sont devenues dimanche la région du monde ayant recensé le plus grand nombre de contaminations, soit 4 340 214 cas, selon un bilan établi par l'AFP dimanche à 21 heures GMT à partir de sources officielles.

Le Brésil, pays latino-américain le plus touché, a recensé dimanche près de 25 000 cas supplémentaires, pour un total de 2,4 millions, et déplore plus de 87 000 morts.

La Chine, où le virus est apparu, a fait état lundi de 61 nouveaux malades du Covid-19 en 24 heures, la plus importante augmentation journalière depuis mi-avril, après l'apparition de foyers d'infection dans trois provinces, dont le Xinjiang, dans le nord-ouest du pays.

Les États-Unis, pays le plus touché au monde, comptent pour leur part près de 4 234 000 contaminations et près de 150 000 morts. Le nombre de nouveaux cas positifs a toutefois nettement ralenti dimanche à + 55 187, son plus bas niveau depuis près de deux semaines.

Donald Trump et la course au vaccin

Le gouvernement américain s'est engagé à porter à jusqu'à près d'un milliard de dollars au total son soutien au développement d'un potentiel vaccin contre le Covid-19 mis au point par la société américaine de biotechnologie Moderna, et qui s'apprête à dans la dernière phase de son essai clinique.

Ce vaccin expérimental, qui a déclenché des anticorps contre le coronavirus chez les 45 participants dans une première phase, pourra ainsi être testé à partir de lundi sur 30 000 personnes.

Les États-Unis ont annoncé ces derniers mois des investissements massifs visant à immuniser les Américains dès le début de l'année prochaine.

Le président américain Donald Trump s'est d'ailleurs déclaré dimanche "focalisé" sur le coronavirus avec "des réunions prévues sur des vaccins", pour justifier son renoncement à lancer la première balle à l'ouverture d'un match de baseball des New York Yankees prévu le mois prochain.

En nombre de morts, l'Europe reste en tête, avec 207 933 décès, suivie de l'Amérique latine et des Caraïbes (182 726), et des États-Unis et Canada (155 673). Des chiffres sans doute inférieurs à la réalité.

Les jeunes victimes et vecteurs du virus

Au Canada, les adultes de moins de 39 ans constituent désormais une nette majorité des nouveaux cas de Covid-19 recensés, ont averti dimanche les autorités sanitaires en appelant les jeunes à ne pas se sentir "invincibles".

Les personnes âgées ne sont pas les seules à risquer de graves problèmes de santé en cas de contamination, met en garde le docteur Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du pays : sur les cas de Covid-19 signalés la semaine dernière, "63 % concernaient des jeunes de moins de 39 ans, dont un tiers (31 %) a été hospitalisé".

En France aussi, des élus inquiets ont appelé les jeunes à davantage de prudence et ordonné la fermeture de lieux de rassemblements comme les plages, les parcs et les jardins publics la nuit.

"Si cette tranche d'âge est le plus souvent asymptomatique une fois contaminée, elle transmet toutefois le virus une fois contaminée et expose ainsi les populations les plus fragiles", a insisté la préfecture du Morbihan (Bretagne).

Mesures de confinement et isolement

Face à la reprise de l'épidémie en Europe, Londres a annoncé que les passagers en provenance d'Espagne devraient se soumettre à une période d'isolement à partir de dimanche, suscitant une vive réaction des autorités de ce pays, deuxième destination touristique mondiale derrière la France, et qui a clamé haut et fort être "un pays sûr".

"Comme d'autres pays européens, l'Espagne a de nouveaux foyers. Ce n'est pas inhabituel. Le plus important est que l'Espagne fait de grands efforts pour contrôler ces foyers", a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Arancha Gonzalez Laya.

En Belgique, la première ministre, Sophie Wilmès, a annoncé samedi envisager de nouvelles mesures supplémentaires face à la hausse des cas de nouveau coronavirus. Des mesures renforcées sont déjà entrées en vigueur samedi, en particulier le port obligatoire du masque dans les endroits à forte fréquentation, comme les marchés, les brocantes, les rues commerçantes, les hôtels, les restaurants et les cafés.

D'autres pays, comme le Venezuela et l'Algérie, ont décidé de reconduire les mesures de confinement en vigueur sur leur sol.

Le Maroc limite également les déplacements entre grandes villes à quelques jours de l'Aïd al-Adha, une fête traditionnellement marquée par des réunions familiales. Et l'Arabie saoudite n'accueillera que quelque 10 000 personnes pour le traditionnel pèlerinage du hajj à La Mecque à partir de mercredi, au lieu des 2,5 millions reçus l'an dernier.

