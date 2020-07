Booker Prize: huit premiers romans sélectionnés aux côtés de plumes de renom

Publicité Lire la suite

Londres (AFP)

Huit premiers romans ont été sélectionnés pour le Booker Prize, dont les auteurs rivaliseront avec des plumes de renom comme Hilary Mantel et Tsitsi Dangarembga, ont annoncé les organisateurs du prestigieux prix littéraire britannique mardi.

La romancière britannique Hilary Mantel a gagné deux fois ce prestigieux prix littéraire créé en 1969, l'équivalent britannique du Goncourt, auquel peuvent concourir des auteurs de toutes nationalités pourvu qu'ils écrivent en anglais.

C'est le troisième livre d'Hilary Mantel sur Thomas Cromwell, ministre du roi d'Angleterre Henri VIII qui a retenu l'attention des cinq jurés.

Ses best-sellers ont été adaptés à la télévision dans la série primée "Wolf Hall".

La célèbre écrivaine zimbabwéenne Tsitsi Dangarembga figure parmi ses concurrentes avec le troisième tome d'une trilogie, suite de Nervous conditions ("A fleur de peau" dans la version française), sur le parcours d'une jeune fille du Zimbabwe.

Au total, treize oeuvres ont été sélectionnées par un jury de cinq juges parmi 162 romans publiés au Royaume-Uni ou en Irlande entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2020.

Neuf femmes figurent parmi les 13 noms retenus.

Plus de la moitié des oeuvres sélectionnées sont des premiers romans, une "proportion inhabituellement élevée", a relevé Gaby Wood, directrice littéraire de la Booker Prize Foundation, citée dans un communiqué.

"Dans cette année de changements sismiques, la visibilité des nouveaux livres publiés au Royaume-Uni a été extrêmement faible. Donc, aussi involontaire que soit ce ratio, c'est particulièrement réconfortant de savoir que certains auteurs qui ont débuté leur carrière au milieu (de la pandémie) de Covid-19 ont désormais une chance d'atteindre les lecteurs qu'ils méritent", a-t-elle ajouté.

Les noms des six finalistes seront annoncés le 15 septembre, avant la désignation du vainqueur en novembre. A la clé, une récompense de 50.000 livres (environ 55.000 euros) et l'assurance d'une renommée internationale.

Outre Salman Rushdie et Margaret Atwood, parmi les romanciers déjà distingués figurent également Yann Martel, Kazuo Ishiguro et Julian Barnes.

L'an dernier, le prix avait été attribué conjointement aux écrivaines canadienne Margaret Atwood et anglo-nigériane Bernardine Evaristo, respectivement pour "Les Testaments" et "Girl, Woman, Other".

