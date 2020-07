Gisèle Halimi, avocate et figure du féminisme, est morte à l'âge de 93 ans

L'avocate et présidente de "Choisir la cause des femmes" Gisèle Halimi s'exprimant, le 14 novembre 2003 à Paris, lors de son audition par la commission Stasi sur la laïcité.

Gisèle Halimi, avocate, militante féministe et femme politique franco-tunisienne, est décédée mardi à l'âge de 93 ans, a annoncé sa famille le même jour. Elle s'était battue tout au long de sa vie pour défendre les femmes et notamment le droit à l'avortement.

L'avocate et ancienne députée Gisèle Halimi, qui a consacré sa vie à la cause des femmes et au droit à l'avortement, est décédée mardi 28 juillet, au lendemain de son 93e anniversaire, a annoncé sa famille.

"Elle s'est éteinte dans la sérénité, à Paris", a déclaré à l'AFP l'un de ses trois fils, Emmanuel Faux, estimant que sa mère avait eu "une belle vie".

Gisèle Halimi avait fait de sa vie un combat pour le droit des femmes, marqué par le procès de Bobigny en 1972 qui a ouvert la voie à la légalisation de l'avortement. À l'automne de la même année, Gisèle Halimi avait en effet remporté une éclatante victoire dans un retentissant procès pour avortement au cours duquel sont jugées cinq femmes à Bobigny, contribuant à rendre possible la loi Veil autorisant l'IVG en 1975.

