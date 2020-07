Six maires américains réclament au Congrès l'arrêt du déploiement d'agents fédéraux

Un affrontement entre des agents fédéraux et des manifestants à Portland, en Oregon, le 26 juin 2020. © Reuters/Caitlin Ochs

Les maires de Portland, Chicago, Seattle, Albuquerque, Kansas City et Washington ont adressé, lundi, une lettre aux chefs de file républicains et démocrates du Congrès pour réclamer l'arrêt du déploiement d'agents fédéraux. Ils jugent ces mesures "illégales et répugnantes".