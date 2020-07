Covid-19 : les États-Unis recensent près de 1 600 décès en 24 heures

Des Américains se baladent masqués à Huntington Beach, en Californie, jeudi 23 juillet 2020. © Reuters/Mike Blake

Les États-Unis ont accusé, mardi, le plus lourd bilan journalier des décès liés au coronavirus depuis plus de deux mois, avec 1 592 morts supplémentaires. Les deux États les plus peuplés du pays, la Californie et la Floride, sont particulièrement touchés.