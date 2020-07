Covid-19 en France : Ne rien "lâcher" pour éviter une deuxième vague, plaide Olivier Véran

La France "n'est pas dans une deuxième vague du coronavirus", mais "il ne faut pas lâcher" les efforts si on veut l'éviter, a martelé, mercredi, le ministre de la Santé. Malgré de nouveaux clusters, notamment en Bretagne, il souhaite éviter un reconfinement.

La France n'est pas dans une deuxième vague de Covid-19, a assuré le ministre de la Santé. "Mais il ne fait pas lâcher" les efforts, a martelé Olivier Véran, interrogé sur LCI mercredi 29 juillet. "C'est par notre comportement collectif et par l'action déterminée des pouvoirs publics que nous éviterons cette deuxième vague. C'est un peu la parabole du rocher de Sisyphe : on pensait avoir fini et le virus revient. Il nous faut un vaccin", a résumé le ministre.

Augmentation des tests positifs

S'il est trop tôt pour parler d'une deuxième vague épidémique, de nouveaux clusters émergent néanmoins, a signalé le ministre. "on a quelques signaux d'alerte en provenance de certains hôpitaux avec une tendance à l'augmentation du nombre d'admissions, et nous testons beaucoup plus", a précisé Olivier Véran, notant "une augmentation de la proportion de tests positifs".

"Nous enregistrons un certain nombre de diagnostics chez des patients plus jeunes", a-t-il souligné. "L'épidémie de Covid-19 a fait quatorze nouveaux morts en 24 heures dans les hôpitaux et les établissements médico-sociaux en France, où la circulation du virus reste "soutenue", avait annoncé mardi la Direction générale de la Santé (DGS). Mais le nombre de patients en réanimation continue de baisser.

Cet été, les Français ont besoin de souffler après une année particulièrement éprouvante. Mais ne donnons pas un second souffle au #COVID__19. Notre vigilance est notre meilleure arme ! pic.twitter.com/Vboa0oxsvJ — Olivier Véran (@olivierveran) July 29, 2020

Éviter un reconfinement

Réagissant à l'explosion de cas à Quiberon (Morbihan), Olivier Véran a souligné qu'on était "au stade du diagnostic" et que "s'il est nécessaire de prendre d'autres mesures, on les prendra". "Nous ne voulons pas arriver à un reconfinement", a souligné le ministre. "Il y a des gens qui ne respectent pas les règles. C'est quand on se sent invulnérable qu'on prend le plus de risques", a regretté Olivier Véran.

"Les Français ont vécu des mois extrêmement difficiles, ils ont besoin de prendre du repos, du recul", mais "il ne faut pas lâcher maintenant" les gestes de prévention contre le coronavirus, a prévenu le ministre, qui participe mercredi au dernier conseil des ministres avant la trêve estivale.

"Le travail qui a été fait par les Français qui a permis de sauver tant de vies, doit se poursuivre cet été, même quand on en a marre, même quand on est avec ses amis, sa famille", a souligné le ministre, rappelant qu'il faut porter le masque, "réduire les contacts sociaux, augmenter les distances avec les gens, se laver les mains".

