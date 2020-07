La Chine suspend les accords d'extradition entre Hong Kong et trois pays occidentaux

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a donné une conférence de presse, lundi 27 juillet 2020. © Tingshu Wang / Reuters

De manière symbolique, Pékin a rendu la réciproque et décidé de geler, mardi, les accords d'extradition entre Hong Kong et Ottawa, Canberra, ainsi que Londres. De son côté, l'Union européenne a annoncé limiter les exportations d'équipements utilisables pour la surveillance et la répression à Hong Kong.