C1: Tuchel espère "un miracle" pour Mbappé

Saint-Denis (AFP)

Existe-t-il un espoir de voir Kylian Mbappé, blessé, de retour pour le "Final 8" de la Ligue des champions ? "Oui toujours mais ça va être très court, c'est clair. Chaque jour compte pour faire un miracle", a espéré l'entraîneur du PSG Thomas Tuchel jeudi.

Privé de son attaquant vedette pour la finale de Coupe de la Ligue contre Lyon, vendredi (21h10) au stade de France, Thomas Tuchel n'a pas donné de "nouvelles" de la blessure à la cheville, survenue contre Saint-Etienne lors de la finale de la Coupe de France. "Il fait toujours des soins", s'est-il contenté d'annoncer en conférence de presse.

Sans Mbappé, annoncé absent pour "environ trois semaines" et très incertain pour le quart de finale de Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame le 12 août, le match de Lyon peut-il servir à mettre d'ores et déjà en place un plan B ?

"Ce n'est pas possible de préparer l'Atalanta car c'est une équipe qui joue de manière très spéciale. Ce qu'on peut préparer c'est notre esprit, notre mentalité. On veut montrer notre faim de gagner, montrer que nous sommes capable de combattre à ce niveau", a déclaré Thomas Tuchel.

"Sans Kylian, cela a une influence très grande, c'est clair. On veut trouver la solution. On va la trouver j'espère", a-t-il ajouté, en citant les noms de Pablo Sarabia et Eric Maxim Choupo-Moting comme possibles remplaçants dans un système en 4-4-2.

"On était très déçu (quand il s'est blessé). Il nous manquera", a déploré son coéquipier, l'international italien Marco Verratti, jeudi. C'est un garçon incroyable, toujours avec le sourire. Il est tranquille, il sait qu'il travaillera plus pour revenir le plus tôt possible".

