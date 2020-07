Dopage: World Athletics donne un dernier délai jusqu'au 15 août à la Russie, menacée d'exclusion

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

La Fédération internationale d'athlétisme (World Athletics) a accordé jeudi à la Fédération russe (Rusaf) un ultime délai jusqu'au 15 août pour payer ses amendes pour violation des règles antidopage, faute de quoi une procédure d'exclusion sera immédiatement et automatiquement enclenchée.

La Fédération russe d'athlétisme avait jusqu'au 1er juillet pour payer une amende de 5 millions de dollars (4,25 millions d'euros), ainsi que 1,31 M USD (1,11 M EUR) pour les coûts des procédures en cours, mais n'a pas réalisé ces versements à la fédération internationale.

La Task Force, chargée d'évaluer les progrès de la Russie dans la lutte antidopage dans l'athlétisme, a donc recommandé jeudi l'exclusion de la Rusaf des membres de World Athletics, ainsi que la convocation "dès que possible" d'un Congrès spécial de la fédération internationale pour se prononcer sur cette recommandation.

Le ministre russe des Sports Oleg Matytsin a toutefois envoyé jeudi une lettre à World Athletics, promettant de régler les 6,31 millions de dollars à la date du 15 août.

La Task Force suspend sa recommandation d'exclure la Rusaf, qui prendra toutefois immédiatement effet si la Russie ne verse pas l'argent avant ce nouveau délai.

Le processus permettant aux athlètes russes d'obtenir le statut d'Athlètes neutres (ANA) pour participer aux compétitions internationales reste lui suspendu jusqu'au versement des sommes dues.

La Russie est au centre d'un vaste scandale de dopage institutionnalisé entre 2011 et 2015, notamment dans l'athlétisme et se trouve sous l'étroite surveillance de la Fédération internationale. La Rusaf est suspendue depuis le 13 novembre 2015.

En novembre 2019, World Athletics a suspendu le processus de réintégration de la Rusaf, après que le sauteur en hauteur Danil Lysenko, vice-champion du monde en 2017 à Londres et champion du monde en salle en 2018 avec le statut ANA, a fourni avec l'appui de la Fédération russe de faux documents pour justifier un manquement à ses obligations de localisation antidopage ("no show") et éviter une suspension.

Depuis, la menace d'une exclusion pure et simple plane au dessus de la Russie, ce qui compromettrait grandement la présence d'athlètes russes, y compris sous bannière neutre, aux Jeux olympiques de Tokyo-2020 à l'été 2021.

