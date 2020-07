Coupe de la Ligue: Reims obtient le dernier billet pour l'Europe, Lyon sans Ligue Europa en 2020-21

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le sacre du Paris SG contre Lyon en finale de la Coupe de la Ligue vendredi (0-0 a.p., 6-5 t.a.b) a condamné quasiment l'OL à une saison 2020-21 sans Coupe d'Europe. Reims, au contraire, obtient son ticket pour la Ligue Europa.

Les Lyonnais le savaient bien, cette finale était l'une de leurs seules chances d'effacer cette saison moyenne nationalement en se qualifiant pour le deuxième tour de qualification à la Ligue Europa, une place réservée au vainqueur de la Coupe de la Ligue.

Mais le club de Jean-Michel Aulas doit désormais se résoudre au scénario le plus compliqué: seul un sacre en Ligue des champions, fin août, lui permettrait d'avoir sa place en C1 la saison prochaine.

Le PSG étant déjà qualifié par son titre de champion de France à la Ligue des champions, son titre en Coupe de la Ligue débloque un ticket supplémentaire pour le 6e du championnat, à savoir Reims, qui a terminé à ce rang selon le classement final établi après cette saison tronquée par le coronavirus.

Les Champenois retenaient leur souffle depuis le printemps, c'est désormais officiel: le Stade de Reims va revoir l'Europe pour la première fois depuis 57 ans et pouvoir renouer le fil de son glorieux passé: deux finales de Coupe des clubs champions perdues face au Real Madrid (1956 et 1959) et une victoire en Coupe latine, mettant aux prises les champions des pays du sud de l'Europe (1953).

Avant de voir la phase de poules, ils devront toutefois passer par le deuxième tour de qualification prévu le 17 septembre, puis par le troisième une semaine plus tard, avant un barrage prévu le 1er octobre, tous à huis clos et en match unique.

Voilà le parcours nécessaire à Reims pour rejoindre Lille et Nice, les deux clubs français déjà qualifiés pour la phase de groupes de la C3.

Plus haut, le PSG, champion de Ligue 1, et son dauphin l'Olympique de Marseille sont déjà qualifiés pour la phase de groupes de la prochaine Ligue des champions.

Rennes, troisième de L1, doit en principe passer par deux tours de qualifications pour les rejoindre en poules. En cas de faux pas, les Bretons pourront être reversés en Ligue Europa.

En revanche, les Rennais peuvent être exemptés de ces matches-couperets si le vainqueur de la Ligue Europa 2019-2020, qui sera connu le 21 août, s'est déjà qualifié pour la C1 via son championnat national.

Le point sur les clubs français qualifiés et pouvant encore se qualifier pour les Coupes d'Europe:

. Ligue des champions

Qualifiés pour la phase de groupes: Paris SG, Marseille

Qualifié pour le troisième tour de qualification: Rennes (peut encore être exempté)

Peut se qualifier pour la phase de groupes: Lyon (en cas de victoire finale en Ligue des champions)

. Ligue Europa

Qualifiés pour la phase de groupes: Lille, Nice

Qualifié pour le deuxième tour de qualification: Reims

