F1: Lewis Hamilton encore en pole pour le Grand Prix de Grande-Bretagne

Silverstone (Royaume-Uni) (AFP)

Lewis Hamilton (Mercedes) partira encore en pole position dimanche pour le Grand Prix de Grande-Bretagne après avoir devancé son coéquipier Valtteri Bottas lors des qualifications samedi sur le circuit de Silverstone.

Le sextuple champion du monde britannique, et tenant du titre, décroche ainsi sa 7e pole position à Silverstone et la 91e de sa carrière. Les deux Mercedes, qui confirment leur domination depuis le début de la saison, devancent la Red Bull de Max Verstappen et la Ferrari de Charles Leclerc.

Le pilote britannique a cependant connu une frayeur lors de ces qualifications avec un tête à queue lors de la 2e partie de séance (Q2) qui a provoqué une interruption de séance en raison des graviers parsemant la piste.

Mais il s'est bien repris dans la 3e et dernière partie (Q3) en pulvérisant le record de la piste établi l'année dernière par Bottas.

Le GP de Grande-Bretagne, 4e manche de la saison, se déroule comme les trois premières, à huis clos, alors que Silverstone est d'habitude célèbre pour l'animation assurée par ses fans, généralement acquis à la cause du pilote britannique.

"C'est très vide ici. D'habitude, il y a les sirènes, les drapeaux, les fumigènes et l'atmosphère est intense. Ils (les fans) nous manquent beaucoup. Mais j'espère qu'ils sont heureux avec le résultat", a dit Hamilton samedi après avoir signé le meilleur chrono.

Bottas a fait illusion jusqu'à la Q3 et s'est déclaré satisfait de son résultat, même s'il l'a jugé "décevant". Le Finlandais est actuellement 2e du championnat du monde avec cinq points de retard sur Hamilton qui a remporté les deux dernières courses, en Autriche et en Hongrie, alors que Bottas s'est adjugé la première, en Autriche aussi.

Quant à Verstappen, il a encore montré que les Red Bull sont les plus sérieuses rivales des Mercedes mais a concédé plus d'une seconde à Hamilton.

"J'ai une chance (de victoire) en partant 3e", a-t-il souligné alors qu'il occupe cette même place au championnat, mais déjà à 30 unités du leader, soit plus de points qu'en rapporte une victoire en F1.

jld/dlo

