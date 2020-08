Castex appelle à "ne pas baisser la garde" afin d'éviter "un reconfinement généralisé"

Publicité Lire la suite

Lille (AFP)

Le Premier ministre Jean Castex a appelé lundi les Français et les services de l'Etat à "ne pas baisser la garde" face à une résurgence du Covid-19, afin d'éviter "un reconfinement généralisé".

Il s'exprimait depuis Lille où le port du masque est désormais obligatoire dans certains "lieux publics ouverts" comme ailleurs dans le pays. "Le virus n'est pas en vacances, et nous non plus". "Il faut nous protéger contre ce virus, surtout sans faire arrêter la vie économique et la vie sociale, c'est-à-dire en évitant la perspective d'un reconfinement généralisé", a-t-il expliqué.

