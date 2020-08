Cinq soldats maliens tués dans une attaque dans le centre du Mali

Des soldats maliens patrouillant près de la rivière Djenne, dans le centre du Mali, le 28 février 2020. © Michele Cattani, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

L'armée malienne a subi dimanche de nouvelles pertes lors de deux attaques simultanées dans le centre du pays qui ont fait cinq morts et cinq blessés, alors qu'opposition et pouvoir ne parviennent pas à dénouer à Bamako une crise politique qui préoccupe de plus en plus la communauté internationale.