Effondrement du pont de Gênes : retour en images sur une catastrophe nationale

Des travaux de consolidation du tablier du viaduc étaient en cours avant que le pont ne s’effondre. Interrogé le lendemain de la catastrophe, Jean-Michel Torrenti, directeur du département Matériaux et Structures à l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (Ifsttar) met en cause la corrosion d'un câble de précontrainte d'un hauban, qui aurait pu entraîner sa rupture et provoquer la catastrophe.

© Nicola Marfisi, AP