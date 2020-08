Attaque de l'organisation État islamique contre une prison afghane, plus de 300 détenus sont en fuite

Au moins 20 personnes, dont des civils et des prisonniers, ont péri dans l'attaque toujours en cours d'une prison de l'est de l'Afghanistan par des combattants du groupe jihadiste État islamique (EI).

Publicité Lire la suite

Des hommes armés ont lancé dimanche 2 août un assaut d'envergure contre une prison de Jalalabad, dans l'est de l'Afghanistan, où sont détenus de nombreux talibans et membres de l'organisation État islamique, aux dernières heures d'une trêve globalement respectée de trois jours entre talibans et forces afghanes pour la grande fête musulmane de l'Aïd.

La fusillade avec les forces de sécurité a fait 20 morts, selon le porte-parole de l'hôpital provincial, un bilan amené à s'alourdir. En effet, 40 blessés se trouvent dans un état grave, a-t-il indiqué.

Des combats toujours en cours

Dans un communiqué publié dimanche soir par son agence de propagande Amaq, l'EI a revendiqué l'attaque. Les jihadistes n'étaient pas partie prenante de la trêve. Les combats entre les forces afghanes et les assaillants de l'EI se poursuivaient lundi matin.

"Les assaillants sont toujours à l'intérieur et à l'extérieur de la prison", a déclaré le porte-parole du gouverneur de la province de Nangarhar, dont Jalalabad est la capitale. Trois jihadistes ont été tués, a-t-il ajouté, faisant état d'un bilan de 21 morts.

Les forces spéciales afghanes ont sécurisé quatre des cinq étages d'un bâtiment à l'extérieur de la prison, où des assaillants sont retranchés depuis la nuit, a-t-il rapporté.

L'attaque a suivi un plan bien élaboré. Les attaquants ont d'abord fait exploser une voiture chargée d'explosifs près de la prison, puis ont ouvert le feu sur les gardes pénitentiaires depuis un marché voisin, a détaillé une source officielle sous couvert d'anonymat.

Environ 700 prisonniers qui avaient réussi à s'échapper au moment de l'assaut, 400 ont été rattrapés, a-t-il affirmé, et plus de 300 restent introuvables. L'établissement pénitentiaire comptait dimanche plus de 1 700 détenus, en majorité des combattants talibans et de l'EI, a rapporté à l'AFP une source sécuritaire.

Ce raid survient au lendemain de l'annonce par Kaboul de la mort d'un haut responsable local du groupe EI lors d'une opération sécuritaire près de Jalalabad, Assadullah Orakzai, qui était impliqué dans plusieurs attaques meurtrières contre les forces de sécurité afghanes, a déclaré samedi le renseignement afghan.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne