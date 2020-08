Football : l'Inter Milan et Manchester United en quarts de finale de la Ligue Europa

La Ligue Europa a repris ses droits, mercredi, avec la fin de ses huitièmes de finale, interrompus en mars dernier en raison de la pandémie de Covid-19. Copenhague, le Chakhtior Donetsk, Manchester United et l'Inter Milan se sont qualifiés pour la suite de la compétition.

Les compétitions européennes de football entamaient leur grand retour post-Covid, mercredi 5 août, avec la fin des huitièmes de finale de la Ligue Europa. Le FC Copenhague, le Chakhtior Donetsk, Manchester United et l'Inter Milan ont poinçonné leur ticket pour les quarts de finale, qui se joueront à partir du 10 août

• FC Copenhague 3 - 0 Istanbul Basaksehir (aller : 0 - 1)

Défait 1 but à 0 à l'aller, le FC Copenhague a réussi à inverser la tendance face aux Turcs du Istanbul Basaksehir, grâce à un succès 3 buts à 0 à domicile. J. Wind auteur d'un doublé et R. Falk Jensen ont permis au club danois de passer au stade des quarts de finale.

• Chakhtior Donetsk 3 - 0 Wolfsburg (aller : 2 - 1)

En Ukraine, le Chakhtior Donetsk s'est défait des Allemands de Wolfsburg en toute fin de match : Moraes Junior à la 89e et à la 93e et Solomon à la 91e ont permis de parachever la qualification de leur équipe. Le club ukrainien s'était déjà imposé 2 à 1 lors du match aller.

• Manchester United 2 - 1 Linz ASK (aller : 5 - 0)

Large vainqueur au match aller à l'extérieur, le club mancunien a parachevé son succès en l'emportant 2 à 1 face à Linz. Si les Autrichiens ont ouvert le score avec Wiesinger à la 55e minute, Lingeard et Martial ont permis d'assurer la victoire à Manchester United.

• Inter Milan 2 - 0 Getafe

Privés de match aller en mars en raison de la pandémie de Covid-19, l'Inter Milan et Getafe n'avaient qu'un match sec pour se départager. Et le club italien s'est adjugé la place en quarts de finale grâce à des réalisations de Lukaku (33') et Eriksen (83').

Avec AFP

