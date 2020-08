Aide humanitaire, corruption, appel au "changement"... ce qu'Emmanuel Macron a dit à Beyrouth

Premier chef d'État étranger à venir à Beyrouth deux jours après la double explosion qui a rasé une partie de la capitale libanaise, Emmanuel Macron a promis toute l'aide de la France, tout en affirmant avoir demandé aux dirigeants libanais d'opérer un "profond changement".

Publicité Lire la suite

Au surlendemain des explosions massives survenues sur le port de Beyrouth, le président français Emmanuel Macron était en visite dans la capitale libanaise, jeudi 6 août, où il s'est entretenu avec les principaux responsables politiques du pays et s'est offert un bain de foule.

En fin d'après-midi, lors d'une conférence de presse, celui-ci a promis toute l'aide de la France au Liban, tout en appelant à la "refondation d'un ordre politique nouveau" dans le pays.

EN DIRECT | Conférence de presse depuis Beyrouth. https://t.co/GapEb4HS0q — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 6, 2020

Emmanuel Macron réclame une enquête internationale "ouverte et transparente"

Assurant le Liban de l'aide de la France, Emmanuel Macron a tout d'abord annoncé l'arrivée sur place d'un nouvel avion français "dans quelques heures" puis l'arrivée, jeudi prochain, du porte-hélicoptères amphibie Tonnerre qui amènera médicaments, soignants et matériel après les explosions meurtrières de mardi qui ont fait au moins 137 morts et 5 000 blessés.

Parmi les victimes figurent au moins "une cinquantaine de Françaises et de Français", a précisé le président français, même s'il est selon lui "trop tôt pour donner des chiffres" définitifs. Le porte-hélicoptères Tonnerre, long de 200 mètres, contient 69 lits d'hôpital avec extension possible et deux blocs opératoires et peut convoyer jusqu'à 900 soldats, selon le ministère de la Défense.

Emmanuel Macron a par ailleurs réclamé une enquête internationale "ouverte, transparente" afin d'éviter, selon lui, que "des choses soient cachées, et aussi que le doute ne s'installe".

Arrivé en fin de matinée au Liban, le président français a rencontré son homologue libanais Michel Aoun et les principales figures de la scène politique locale. "J'ai été franc, direct, sincère, j'attends des autorités libanaises des engagements", a souligné Emmanuel Macron. La France a déjà envoyé un détachement de sauveteurs de la Sécurité civile ainsi que du matériel sanitaire et des équipes de soignants pour aider les services de secours libanais.

Appel à un "profond changement" politique

Interpellé de nombreuses fois sur la crise politique que traverse le Liban depuis plusieurs mois, le président français a également appelé les dirigeants libanais à un "profond changement" pour sortir leur pays de l'impasse politique et économique.

"C'est le temps des responsabilités aujourd'hui pour le Liban et pour ses dirigeants", a déclaré Emmanuel Macron, qui a appelé à une "refondation d'un ordre politique nouveau" et à de "profonds changements".

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne