REPORTAGE

Cancun, la Mecque du tourisme au Mexique, frappée par une double crise

La plage de Cancun, au Mexique. © Capture France 24

Texte par : FRANCE 24 Suivre | Vidéo par : Laurence CUVILLIER 2 mn

Cancún, au Mexique, est l'une des destinations favorites des touristes américains et européens. Mais ce lieu emblématique du tourisme de masse se noie actuellement dans une double crise: celle du Covid-19 qui a réduit l'occupation hôtelière à 4% des chambres au plus fort de la crise, et celle de la sargasse, qui désormais recouvre les plages de centaines de tonnes d'algues en putréfaction.