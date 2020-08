Covid-19 : Washington lève son avertissement aux Américains souhaitant se rendre à l'étranger

Les États-Unis ont assoupli, jeudi, leur recommandation concernant la situation sanitaire mondiale. Les Américains ne sont plus appelés à éviter tout voyage à l'étranger mais doivent tout de même rester prudents, demande le département d'État.

Washington assouplit sa politique concernant les voyages à l'étranger. Les États-Unis ont annoncé, jeudi 6 août, lever leur recommandation appelant les citoyens américains à éviter tout voyage à l'étranger, en raison de la pandémie de Covid-19. La diplomatie américaine a fait savoir dans un communiqué qu'elle traiterait désormais à nouveau au cas par cas chaque pays, pointant une amélioration de la situation sanitaire dans certains d'entre eux.

"Les conditions de santé et de sécurité s'améliorant dans certains pays et se détériorant potentiellement dans d'autres", le département d'État américain a indiqué revenir à son système précédent de conseils aux voyageurs basés sur les risques présentés par chaque pays.

"Nous continuons à recommander aux citoyens américains de se montrer extrêmement prudents lorsqu'ils se rendent à l'étranger en raison de la nature imprévisible de la pandémie", a-t-il toutefois rappelé.

Les États-Unis restent fermés à la plupart des voyageurs

Une annonce qui intervient alors que le président Donald Trump cherche à remettre au plus vite son pays sur les rails à l'approche de l'élection présidentielle du 3 novembre. Mais les frontières des États-Unis, pays de loin le plus touché au monde par la pandémie en valeur absolue, restent fermées à la plupart des voyageurs de l'Union européenne, dont la majorité des membres n'accueillent pas non plus les résidents américains.

Parmi les pays classés par Washington au "niveau 1" de risque, le plus faible, figurent notamment Taïwan et l'Australie. La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et d'autres alliés américains se trouvent au "niveau 3" -- voyage à éviter si possible.

L'Inde est elle au "niveau 4", le plus élevé, recommandant aux Américains d'éviter d'y voyager à tout prix.

Washington avait appelé le 19 mars ses ressortissants à ne se rendre à l'étranger sous aucun prétexte, une mesure sans précédent pour l'ensemble des pays de la planète.

