Hiroshima : le Japon commémore les 75 ans de la bombe atomique

Soixante-quinze ans après les bombardements atomiques des villes de Hiroshima et de Nagasaki, le Japon se souvient. Prières et hommages se sont tenus dans le contexte particulier de la pandémie de Covid-19 qui a contraint le pays à les limiter cette année. Les commémorations ont été l'occasion toutefois pour les dirigeants japonais de dire leur attachement à la dénucléarisation du monde et à la paix.

Publicité Lire la suite

Le 6 août 1945, un bombardier américain B-29 larguait la première bombe atomique de l'Histoire sur Hiroshima, dans l'ouest du Japon. Trois jours plus tard, le même cauchemar se répétait à Nagasaki.

Soixante-quinze ans après, les cloches ont retenti jeudi à Hiroshima pour marquer ce triste anniversaire. Des survivants de la bombe atomique, des descendants de victimes, le Premier ministre japonais Shinzo Abe et quelques représentants officiels étrangers ont participé à la principale cérémonie du souvenir en début de matinée à Hiroshima, la plupart portant des masques, en raison de la pandémie de Covid-19.

Hiroshima, 6 août, 8h15. Tandis que retentit le son de la cloche de la paix, une minute de silence est observée en hommage aux victimes de la bombe atomique qui a explosé au-dessus de la ville il y a 75 ans. pic.twitter.com/r66UdN0CNA — Jean-François Heimburger ジャンフランソワ・アインブルジェ (@jf_heimburger) August 5, 2020

Des cérémonies limitées

Le grand public en revanche n'avait pas été convié à l'événement en raison des mesures sanitaires, et a dû se contenter de suivre la cérémonie en ligne. D'autres événements ont été complètement annulés, dont la cérémonie des lanternes flottantes de Hiroshima, déposées à la tombée de la nuit tous les 6 août, en mémoire des victimes.

Une prière silencieuse s'est tenue à 8h15 précise, heure locale, marquant l'instant exact où la bombe atomique a explosé dans le ciel de Hiroshima, il y a soixante-quinze ans. "Le 6 août 1945, une bombe atomique a détruit notre ville. La rumeur disait à l'époque que rien ne pousserait ici pendant soixante-quinze ans", a déclaré le maire de la ville Kazumi Matsui. "Et pourtant, Hiroshima s'est relevée, devenant un symbole de la paix", a-t-il ajouté appelant la société civile à rejeter le "repli sur soi" des nationalismes.

"Je m'engage à faire de mon mieux pour l'avènement d'un monde sans armes nucléaires et d'une paix durable", a promis de son côté Shinzo Abe, souvent critiqué pour son intention de réviser la constitution pacifiste japonaise.

La bombe "Little Boy" a fait environ 140 000 morts à Hiroshima. De nombreuses victimes ont été tuées sur le coup, et beaucoup d'autres sont aussi décédées des suites de leurs blessures ou des radiations dans les semaines et les mois suivants.Trois jours plus tard, une deuxième bombe-A américaine était larguée sur Nagasaki, causant 74 000 morts supplémentaires.

Ces deux bombes d'une puissance destructrice inédite à l'époque ont achevé de mettre le Japon à genoux: le 15 août 1945, l'empereur Hirohito annonçait à ses sujets la capitulation face aux Alliés, signant ainsi la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Les historiens continuent cependant de débattre sur la question de savoir si cette double attaque nucléaire a réellement permis d'épargner davantage de vies en précipitant la fin du conflit. Beaucoup considèrent comme des crimes de guerre les attaques nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki, de par l'ampleur sans précédent de leurs dévastations et leur grand nombre de victimes civiles.

"Un monde sans armes nucléaires semble de plus en plus lointain"

Les États-Unis ne se sont jamais officiellement excusés. Mais en 2016, Barack Obama est devenu le premier président américain en exercice à se rendre à Hiroshima, où il avait rendu hommage aux victimes et appelé à un monde sans armes nucléaires.

En 2019, le pape François s'est aussi rendu à Hiroshima ainsi qu'à Nagasaki, pour marteler son rejet total de l'arme atomique, qu'il a qualifiée de "crime", et vilipender la doctrine de la dissuasion nucléaire, une "fausse sécurité" empoisonnant au contraire les relations entre les peuples, selon lui.

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a regretté dans un message vidéo diffusé jeudi, que l'objectif d'éliminer les armes atomiques, formulé par l'ONU dès ses débuts, soit toujours inachevé. "Aujourd'hui, un monde sans armes nucléaires semble de plus en plus lointain", a-t-il estimé.

À la veille du 75e anniversaire du bombardement de la ville japonaise d'Hiroshima, @INakamitsu, la cheffe du Bureau @UN_Disarmament a rendu hommage aux victimes & aux survivants courageux « à qui nous sommes redevables & qui nous rappelle le coût humain de la guerre nucléaire ». https://t.co/XykRDkM9ds — Nations Unies (ONU) (@ONU_fr) August 5, 2020

Certains survivants de la bombe atomique ont dressé des parallèles entre leur combat contre l'arme nucléaire et la crise actuelle du coronavirus. "Que ce soit le coronavirus ou les armes nucléaires, la manière de surmonter [ces défis] est la solidarité entre les peuples", avait récemment déclaré à la presse Keiko Ogura, une survivante de Hiroshima âgée de 83 ans.

Quelque 136 700 survivants de Hiroshima et Nagasaki, appelés "hibakusha" au Japon, vivent encore aujourd'hui. Mais avec un peu plus de 83 ans d'âge moyen, leurs forces diminuent et ils cherchent à passer le relais du témoignage aux nouvelles générations.

Avec l'aide d'autres militants contre l'arme atomique, des hibakusha ont créé des archives de leur mémoire, que ce soit sous forme de témoignages enregistrés, de poèmes ou de dessins. En dépit de ces initiatives, beaucoup redoutent une perte d'intérêt pour leur héritage quand ils ne seront plus là, et ce bien que la menace nucléaire reste toujours d'actualité.

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne