Après la tragédie du port, les Libanais craignent une pénurie de pain

Publicité Lire la suite

Beyrouth (AFP)

Du blé se répand hors de silos éventrés, se mélangeant à la suie, aux débris et au ciment: l'explosion au port de Beyrouth a touché les plus grands silos de céréales du Liban, provoquant la panique parmi la population qui craint une pénurie de pain.

La destruction du port de la capitale a encore restreint l'accès à la nourriture d'une population qui importe 85% de ses besoins alimentaires, dont le blé nécessaire à la production des galettes de pain, indispensables à chaque repas libanais et vendues aujourd'hui au prix subventionné de 2.000 livres libanaises (1,2 euro) le paquet de 900 grammes.

"Lorsque nous avons vu les silos, nous avons paniqué", reconnaît Ghassan Bou Habib, PDG de la chaîne de boulangeries Wooden Bakery.

Quelque 15.000 tonnes de blé, de maïs et d'orge entreposées dans les imposants silos, vieux de 55 ans, ont été projetées par l'explosion et une minoterie voisine a été détruite.

Tant les boulangeries que les consommateurs craignent que la destruction des silos, d'une capacité de 120.000 tonnes, n'aggrave une éventuelle pénurie de blé.

Une crise de liquidités depuis l'automne a réduit les importations, les banques ayant interrompu les transferts à l'étranger.

L'activité des conteneurs avait déjà baissé de 45% au premier semestre 2020 par rapport à l'année dernière, selon la Blominvest Bank, tandis que la dévaluation rapide de la livre libanaise a entraîné une hausse vertigineuse des prix.

"Nous avions déjà des difficultés avec le peu de farine et de blé disponibles", affirme Ghassan Bou Habib. "Les minoteries n'en avaient pas assez ou n'avaient pas de carburant pour fonctionner", dit-il.

- "Nous ne mangeons pas de steak" -

Même avant l'explosion, les 50 branches de la chaîne Wooden Bakery ne recevaient que les deux-tiers des 70 tonnes de farine quotidiennes nécessaires.

"Maintenant, notre cuisine centrale ne produit plus assez pour remplir les rayons", dit M. Bou Habib.

Au lendemain de l'explosion, des clients paniqués se sont précipités par centaines à la boulangerie des Capucins, dans le quartier commerçant de Hamra.

"Nous avons tout vendu. Chacun achetait cinq paquets de pain au lieu d'un seul, au cas où il y aurait une pénurie", affirme un employé, Haïdar Moussaoui.

"Le pain est la seule chose qui peut rassasier les pauvres: nous ne sommes pas assis à manger un steak avec une fourchette et un couteau", déclare-t-il à l'AFP.

Des responsables ont tenté d'atténuer les craintes des Libanais, affirmant que le pays avait des stocks de blé suffisants pour un mois et que de nouvelles cargaisons arriveraient cette semaine à travers les ports de Tripoli dans le nord et Saïda dans le sud.

Mais les silos manquent, fait remarquer Moussa Khoury, un entrepreneur agricole qui a géré le stockage des céréales de Beyrouth de 2014 à 2017.

"Rien n'est comparable au port de Beyrouth, où les céréales étaient déchargées des bateaux ou retirées des silos 24 heures sur 24", ajoute-t-il, prédisant "d'énormes problèmes" dans les prochains mois.

"Les ports de Tripoli et Saïda sont plus petits, ce qui signifie que le déchargement sera plus long et plus coûteux" et pourrait se répercuter sur le prix du pain, ajoute-t-il.

Les propriétaires de minoteries ont déjà calculé que le transport du blé par camion depuis Tripoli, à 80 km au nord de Beyrouth, coûterait 6 dollars de plus par tonne, déclare Arslan Sinno, président de Dora Mills.

"Qui payera? Nous?", demande-t-il amèrement.

- "La cerise" sur le gâteau

Arslan Sinno explique à l'AFP que les stocks dans les silos et les minoteries étaient déjà à la baisse en raison des délais de paiement de la Banque centrale aux fournisseurs étrangers.

"D'autres fournisseurs peuvent ne plus vouloir venir en raison de problèmes de sécurité", ajoute-t-il.

L'Agence des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) a aussi tiré la sonnette d'alarme après l'explosion de Beyrouth, affirmant mercredi craindre "à brève échéance, un problème de disponibilité de farine".

Depuis des mois, des initiatives comme celle de la Banque alimentaire libanaise distribuent des rations aux familles dans le besoin, dont du pain offert par certaines des minoteries et boulangeries aujourd'hui touchées de plein fouet.

Depuis l'explosion mardi, des volontaires de la Banque alimentaire libanaise (LFB) sont sur le pont, distribuant des sandwichs et des repas aux familles dont les habitations ont été endommagées, affirme Souha Zeaiter, sa directrice exécutive.

Mais même son initiative peut être affectée.

Une boulangerie qui donnait 500 paquets de pain par jour à la LFB avant le drame l'a avertie qu'elle ne pouvait pas donner plus en raison de la pénurie de farine.

"Nous étions déjà confrontés au Covid-19 et à la crise économique, et puis ce désastre est arrivé", dit Souhai Zeaiter à l'AFP. "C'était la cerise sur le gâteau".

© 2020 AFP