Biélorussie : un journaliste de la Deutsche Welle arrêté par la police

Un journaliste allemand couvrant l'élection présidentielle biélorusse pour la Deutsche Welle a été arrêté par la police, mercredi, selon le site du média allemand.

Le journaliste indépendant allemand Alexander Burakov, qui travaille notamment pour le groupe public allemand d'information Deutsche Welle, a été interpellé par la police biélorusse, mercredi 5 août, dans la ville de Mogilyov, située à 200 kilomètres de la capitale, Minsk, rapporte vendredi le site du média allemand.

Le reporter qui couvrait l'élection présidentielle biélorusse est officiellement soupçonné par la police de "transporter de l'alcool de contrebande", a indiqué l'intéressé auprès de l'organisation de défense des droits de l'Homme biélorusse Viasna. Alexander Burakov a été conduit dans la soirée au poste de police et ce, malgré le fait que celle-ci n'ait rien trouvé en inspectant sa voiture. Selon Deutsche Welle, les policiers ont estimé que le véhicule du reporter avait été volé et que son numéro d'immatriculation avait pu être falsifié.

Une deuxième interpellation

Quelques heures plus tard, le journaliste a été libéré, avant de se voir à nouveau interpellé… À quelques pas du poste de police. Boris Vyrvich, le chef de la section locale de l'Association biélorusse des journalistes de Mogilyov, a déclaré à la chaîne allemande que, selon des témoins, Alexander Burakov s'était disputé avec une femme non identifiée devant le poste de police et aurait crié : "C'est une provocation", avant d'être à nouveau interpellé.

Le groupe allemand a condamné l'arrestation du journaliste et a appelé les autorités à garantir la liberté de la presse en Biélorussie. "Les efforts d'intimidation contre notre correspondant illustrent parfaitement la situation difficile des journalistes en Biélorussie", a déclaré Manuela Kasper-Claridge, rédactrice en chef du groupe, dans un communiqué publié jeudi.

Le journaliste avait déjà été arrêté le 8 mai 2020 et condamné à dix jours de détention provisoire. Le média public allemand a tenté de contacter le reporter à plusieurs reprises, sans succès.

Cette arrestation n'était pas une surprise pour le journaliste. Quelques jours avant son interpellation, Alexander Burakov avait déclaré à Deutsche Welle qu'il s'inquiétait des actions menées par les autorités pour entraver le travail des journalistes indépendants, notamment au sujet de la couverture de l'élection présidentielle biélorusse.

