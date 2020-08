Explosions à Beyrouth : le Hezbollah "nie catégoriquement" avoir entreposé des armes dans le port

Dans une allocution télévisée, vendredi, le chef du mouvement libanais du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a "nié catégoriquement" que son organisation possédait un "entrepôt d'armes" dans le port de Beyrouth, secoué mardi par deux explosions.

"Je nie totalement, catégoriquement, qu'il y ait quoi que ce soit à nous dans le port, ni entrepôt d'armes, ni entrepôt de missiles (...) ni une bombe, ni une balle, ni nitrate" d'ammonium, a martelé le chef du Hezbollah dans une allocution télévisée. Depuis la double explosion survenue mardi, des médias et une partie de l'opinion publique ont pointé du doigt l'influent mouvement chiite libanais.

Plus de 150 personnes ont été tuées, plus de 5 000 blessées et des dizaines ont disparu après la déflagration d'une puissance inouïe dans un entrepôt contenant notamment 2 750 tonnes de nitrate d'ammonium "sans mesures de précaution", d'après les autorités.

