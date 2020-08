Ligue Europa : Séville, Leverkusen, Wolverhampton et Bâle en quarts de finale

But de Séville lors du huitième de finale de l'UEFA Europa League entre le FC Seville et l'AS Roma à la MSV Arena, le 6 août 2020 à Duisbourg (Allemagne). © Friedemann Vogel, AFP

Séville, Leverkusen, Wolverhampton et Bâle ont complété jeudi le "Final 8" de la Ligue Europa et rejoignent Manchester United, l'Inter Milan, Copenhague et le Shakhtar Donetsk en quarts.