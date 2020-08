Explosions au port de Beyrouth : plus de 60 personnes toujours portées disparues

Un soldat de l'armée libanaise marche au milieu des débris du port de Beyrouth le 7 août 2020, trois jours après qu'une explosion massive y ait secoué la capitale libanaise. © Joseph Eid, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 1 mn

Plus de 60 personnes sont toujours portées disparues à Beyrouth, quatre jours après l'explosion au port qui a dévasté la capitale et tué plus de 150 personnes, a indiqué samedi un responsable du ministère libanais de la Santé.